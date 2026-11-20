Maja Atzmüller überzeugt als Coach Rea Garveys Ass mit ihrem Cover von Cry Baby. Sie gewinnt den Kampf gegen Tom Bushin und zieht in die nächste Runde ein.

In der aktuellen Ausgabe von "The Voice of Germany" sorgten die zweiten Teamfights für spannende Dramatik. Am Freitagabend ging es hart her, als sich die Kandidaten um die begehrten Plätze auf den Hot Seats stritten. Besonders im Team von Coach Rea Garvey war die Konkurrenz groß und die Leistung der Teilnehmer hochgradig beeindruckend für die Jury.

Iconisches Cover erobert die Coaches

Maja Atzmüller, eine 22-jährige Studentin aus dem Team Rea, präsentierte sich mit einer kraftvollen Interpretation des Rockklassikers "Cry Baby" von Janis Joplin. Ihr rauher und gewaltiger Gesang verwandelte den Song in eine unvergessliche Bühnenshow, die selbst die erfahrensten Musikexperten in ihren Bann zog. Coach Rea Garvey, der in der vorangegangenen Woche noch leer ausgegangen war, verfügte nun über ein starkes Ass im Ärmel. Der 53-Jährige zeigte sich nach der Darbietung überwältigt und schwärmte stolz: "I love you, Maja." Er betonte eindringlich, dass hier reines Naturtalent am Werk sei und warf sogar scherzhaft vor, seine Kandidatin wirke fast besessen, wenn sie die Bühne betrete.

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Gegner Tom Bushin gibt nach sensationellem Auftritt

Maja Atzmüller trat in diesem Duell gegen Tom Bushin, einen 32-jährigen Kandidaten aus dem Team von Shirin David. Die Leistung von Maja war so dominant, dass Tom Bushin nach der Darbietung sofort aufgab. Er gestand ein: "I'm done", was übersetzt bedeutet, dass er sich selbst für erledigt hielt. Auch Michi Beck reagierte begeistert mit einem enthusiastischen "I love her!" und Nico Santos, der sich selbst als 33-Jähriger vorstellt, war sprachlos. Nico Santos fragte ungläubig: "Was war das?", nachdem er die wilden und intensiven Klänge gehört hatte. Die Coaches brauchten einen Moment, um das Gesehene zu verarbeiten, bevor sie ihre Bewertungen abgaben.

Coaching-Prozess und Hintergründe der Kandidatin

Nico Santos interessierte sich besonders für die Methode hinter dem Erfolg und wollte von Rea Garvey wissen, wie das Coaching vonstattengegangen sei. Rea Garvey antwortete mit dem Hinweis, dass das Coaching eher wie "Magie" geklungen habe. Maja Atzmüller selbst hat einen ungewöhnlichen beruflichen Hintergrund, der zu ihrer intensiven Bühnenpräsenz beiträgt. Sie verdient ihren Lebensunterhalt als Schauspielerin in einem Escape Room, wo sie Besucher regelmäßig erschreckt. Diese Erfahrung mit atmosphärisch dichten und gruseligen Inszenierungen scheint sich positiv auf ihre Performance-Qualitäten auszuprägen, was auch Shirin David anerkannte. Die 31-jährige Coach gab zu, dass Maja ihr Talent Tom Bushin den Platz auf dem Hot Seat streitig machen könnte und betonte: "Du hast es absolut verdient, auf dieser Bühne zu stehen."

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Entscheidung durch ehemalige Teilnehmer im Publikum

Am Ende fiel die Entscheidung nicht allein durch die Coaches, sondern durch eine Jury aus ehemaligen "The Voice"-Teilnehmern im Publikum. Nach sorgfältiger Abwägung fiel das Votot für Maja Atzmüller aus. Sie durfte den Hot Seat einnehmen und damit einen Schritt weiter in der Show machen. Tom Bushin musste die Sendung hingegen verlassen. Diese klare Entscheidung unterstrich die Überlegenheit von Maja Atzmüllers Darbietung im direkten Vergleich. Rea Garvey konnte somit seine Frustration aus der vorherigen Woche ablegen und seinen Stolz auf die Talente seines Teams zeigen.

Weitere Ergebnisse der zweiten Teamfights

Neben dem Duell zwischen Maja Atzmüller und Tom Bushin gab es weitere wichtige Ergebnisse für den weiteren Turnierverlauf. Aylin Basar aus dem Team von Shirin David schaffte den Einzug in die nächste Runde. Die 19-Jährige bestätigte damit ihre starke Position innerhalb ihres Teams. Ebenso zogen Joel Zupan, 31 Jahre alt aus dem Team von Nico Santos, sowie Lisa Aithnard, 30 Jahre alt aus dem Team von Rea Garvey, in die nächste Stufe des Wettbewerbs ein. Maja Atzmüller hatte sich diesen Platz bereits durch ihre vorherige Auseinandersetzung gegen Ruben Claro gesichert. Die darauffolgende Leistung gegen Tom Bushin festigte ihren Status als eine der führenden Kandidatinnen der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany". Die Reise der jungen Sängerin aus Österreich geht nun weiter, während die Coaches darauf warten, wie sie das Potenzial ihrer Talente weiter entfalten können.