The Voice of Germany 2026: Diese Coaches sind in Staffel 16 dabei

Die 16. Staffel von Voice of Germany startet mit Shirin, Nico Santos, Rea und Michi und Smudo als Coaches. Wie der Weg bis zum Titel verläuft, erfahren Sie hier.

Die 16. Staffel der Castingshow Voice of Germany läuft im Jahr 2026. Das Grundprinzip der Show ist dabei weitgehend gleich geblieben: Wer den Titel gewinnen will, muss mehrere Runden erfolgreich durchlaufen und sich gegen andere Talente behaupten.

Auch in diesem Jahr sitzen Shirin, Nico Santos, Rea sowie das Duo Michi und Smudo von der Band Die Fantastischen Vier auf den roten Stühlen. Sie bilden die Jury, die über den Weg ihrer Teams entscheidet.

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So funktioniert der Weg zu den Live-Shows

Der Weg zu den Live-Shows führt über drei Stationen: die Blind Auditions, die Battles und die Sing-offs. Erst wer alle Runden überstanden hat, erreicht die entscheidende Phase des Wettbewerbs.

Den Auftakt bilden die Blind Auditions. In dieser Runde zählt ausschließlich die Stimme. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen mit ihrem Gesang mindestens ein Jurymitglied überzeugen, um in dessen Team aufgenommen zu werden.

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Danach folgen die Battles. Dabei treten die Mitglieder eines Teams in direkten Gesangsduellen gegeneinander an und werden von ihren Coaches bewertet. Wer sich in diesem Duell durchsetzt, qualifiziert sich für die nächste Stufe.

In den Sing-offs treten die verbliebenen Talente erneut mit einem Song aus den Blind Auditions an. Wer auch diese Runde meistert, erreicht die Live-Shows. Ab diesem Zeitpunkt liegt die Entscheidung über den Gewinner oder die Gewinnerin in den Händen der Coaches und des Publikums. Der oder die Beste wird am Ende mit dem Titel Voice of Germany ausgezeichnet.

Die Coaches der 16. Staffel im Überblick

Shirin, Nico Santos, Rea sowie Michi und Smudo sind die Coaches der 16. Staffel. Zwei dieser Jurymitglieder kehren mit viel Show-Erfahrung zurück, während Shirin ihr Jury-Debüt bereits im Jahr 2023 gab.

Shirin ist 31 Jahre alt und stammt aus Hamburg. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Jugend-Opern-Akademie in den Fächern Gesang, Schauspiel und Tanz. Seit Jahren gehört sie laut Beschreibung der Show zur Spitze der deutschen Rap-Szene. Ihr Debütalbum 'Supersize' erreichte Platz eins der deutschen Albumcharts. In der 13. Staffel war sie neben Giovanni Zarrella, Ronan Keating sowie dem Duo Bill Kaulitz und Tom Kaulitz zu sehen. Nun sitzt sie zum dritten Mal auf einem der Voice-Stühle.

Nico Santos ist kein Neuling in der Show. Der 33-jährige Singer-Songwriter stieg 2019 als Online-Coach ein und holte mit seinem Talent Lukas Rieger den dritten Platz. Im Jahr darauf nahm er im Studio auf dem roten Stuhl Platz. Von der 9. bis zur 11. Staffel war er fest als Coach dabei. Mit Songs wie 'Home', 'Rooftop', 'Safe' und 'Better' stürmte er die deutschen Charts. Nico Santos gewann mit seinem Talent die vergangene Staffel und tritt 2026 an, um seinen Titel als Coach zu verteidigen.

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Rea ist ein irischer Sänger und Gitarrist. Er war Frontmann der 2010 aufgelösten deutschen Band Reamonn und widmete sich nach der Auflösung seiner Solo-Karriere. Seit der ersten Staffel im Jahr 2011 gehört er zur Jury und kehrte regelmäßig als Coach zurück.

Erfahrung und Siege der Coaches

Michi und Smudo wollen 2026 ihren dritten Sieg als Coaches erreichen. Beide haben als Coach-Duo bereits zwei Titel gewonnen und sitzen mehrmals auf dem roten Doppelstuhl.

Mit Charley Ann Schmutzler gewann Team Michi und Smudo im Jahr 2014. Ein Jahr später knüpften sie mit Jamie-Lee Kriewitz an diesen Erfolg an. Als Mitglieder der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier wollen sie nun erneut als Juroren überzeugen.

Rea hat ebenfalls eine lange Geschichte in der Show. Er gewann in der zweiten Staffel mit seinem Talent Nick Howard den Sieg. Nach einem Jahr Pause kehrte er 2014 in der vierten Staffel zurück und war auch 2015 sowie 2019 Teil der Show.

Im Jahr 2020 bildete Rea zusammen mit Musiker-Kollege Samu Haber ein Coaching-Team. Gemeinsam gewannen sie die Show mit ihrem Talent Paula Dalla Corte. Nach einem weiteren Jahr Pause kehrte Rea 2022 zurück und wagt nun 2026 erneut den Versuch als Coach.