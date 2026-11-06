The Voice of Germany 2026: Shirin David ist erneut Jurorin in Staffel 16

Shirin David kehrt 2026 als Jurorin zu The Voice of Germany zurück. Das Porträt zeigt ihre Karriere als Rapperin, Influencerin und Unternehmerin.

Die Castingshow The Voice of Germany läuft im Jahr 2026 mit der 16. Staffel im deutschen Fernsehen. Mit dabei ist die Rapperin Shirin David, die erneut als Jurorin im Coachteam sitzt. Das Porträt stellt die Künstlerin vor, die bereits 2023 ihr Debüt als TVOG-Jurorin gab.

Die Rapperin ist nicht allein in der Jury: Neben ihr sind auch Mitglieder der Band Die Fantastischen Vier Teil des Gremiums. Der Auftakt der Staffel bildet damit den Rahmen für eine Künstlerin, deren Karriere sich über Musik, Social Media und Fernsehen erstreckt.

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So funktionieren die Blind Auditions bei The Voice of Germany

In den Blind Auditions entscheidet sich, welche Kandidatinnen und Kandidaten in ein Coachteam aufgenommen werden. Mindestens ein Coach muss den Buzzer drücken und sich umdrehen, damit der jeweilige Talent die nächste Runde erreicht.

Nach den Blind Auditions folgen die Battles und anschließend die Sing-offs. Das Finale entscheidet schließlich, wer den Titel The Voice of Germany gewinnt. Die Castingshow ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Fernsehprogramms und bietet Talenten aus verschiedenen Altersgruppen eine Bühne.

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Shirin David kehrt nach zweijähriger Pause in die Jury zurück

Shirin David kehrt nach zwei Jahren Pause zu The Voice of Germany zurück. Die ehemalige YouTuberin hat ihre Teilnahme als Coachin für die aktuelle Staffel bestätigt.

In ihrer Aussage zur Rückkehr betont die Rapperin, dass ihre Expertise gewachsen sei. Sie wisse genau, was sie als Coachin für ihr Team diesmal noch besser machen wolle, und sei bereit, mit ihren Talenten den Sieg anzustreben.

Bereits im Jahr 2023 gehörte sie zur Jury, die neben ihr aus Giovanni Zarrella, Ronan Keating sowie Bill und Tom Kaulitz bestand. Mit ihrem Talent Joy Esquivas belegte sie damals den vierten Platz.

Karriere von Shirin David: Musik, YouTube und Unternehmen

Shirin David wurde als Barbara Schirin Davidavičius am 11. April 1995 in Hamburg geboren. Ihr Künstlername ist eine Abwandlung ihres richtigen Namens. Die Künstlerin hat litauische Wurzeln mütterlicherseits und iranische väterlicherseits.

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Im März 2014 startete sie ihren gleichnamigen YouTube-Kanal, der sich zu einem der erfolgreichsten in Deutschland entwickelte. Mit Videos zu Lifestyle, Beauty und Meinungen erreichte sie ein Millionenpublikum. Laut Angaben vom August 2026 hat ihr Kanal mehr als 2,91 Millionen Abonnenten.

2015 erreichte sie gemeinsam mit dem Musiker Ado Kojo mit dem Titel 'Du liebst mich nicht' die Top 10 der deutschen und österreichischen Singlecharts. Ihr Debütalbum 'Supersize' erschien im Jahr 2019 und erreichte Platz eins der deutschen Albumcharts, als erste deutsche Hip-Hop-Musikerin überhaupt. Im November 2019 erhielt sie dafür einen Bambi in der Kategorie Shootingstar.

Shirin David hat insgesamt sieben Nummer-Eins-Singles, darunter 'Gib ihm', '90-60-111' und den Sommerhit 2024 'Bauch Beine Po'. Im November 2023 ging sie erstmals auf Tournee und spielte zehn Hallen in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz.

Neben der Musik ist sie als Influencerin aktiv und folgt ihr auf Instagram rund 6,5 Millionen Menschen. Sie moderiert den Podcast 'DirTea Talk', der monatlich erscheint. Außerdem gründete sie das Eistee-Unternehmen Dirtea und hat eine eigene Parfümlinie auf den Markt gebracht.