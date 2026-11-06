The Voice of Germany 2026: Staffel 16 mit Shirin, Nico Santos, Rea und Michi und Smudo

In der 16. Staffel von The Voice of Germany coachen Shirin, Nico Santos, Rea sowie Michi und Smudo ihre Teams im Jahr 2026.

Die 16. Staffel von The Voice of Germany läuft im Jahr 2026 und bringt erneut ein Coaching-Team auf die Bühne. Shirin, Nico Santos, Rea sowie das Duo Michi und Smudo von Die Fantastischen Vier gehören in diesem Jahr zur Jury der Castingshow.

Das Grundprinzip der Show ist seit den früheren Staffeln weitgehend gleich geblieben. Wer den Titel gewinnen will, muss mehrere Runden erfolgreich durchlaufen, bevor die Entscheidung in den Live-Shows fällt.

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Blind Auditions, Battles und Sing-offs als Ausscheidungsrunden

Der Wettbewerb beginnt mit den Blind Auditions, in denen ausschließlich die Stimme zählt. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen mindestens ein Jurymitglied mit ihrem Gesang überzeugen, um in dessen Team aufgenommen zu werden.

Danach folgen die Battles, in denen sich die Teammitglieder in direkten Gesangsduellen messen. Die Coaches bewerten die Duelle und entscheiden damit maßgeblich darüber, wer in der Staffel weiterkommt.

Wer sich im Battle durchsetzt, tritt in den sogenannten Sing-offs erneut mit einem Song aus den Blind Auditions an. Wer auch diese Runde meistert, erreicht schließlich die Live-Shows, die als entscheidende Phase des Wettbewerbs gelten.

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Ab den Live-Shows liegt die Entscheidung über den Gewinner oder die Gewinnerin in den Händen der Coaches und des Publikums. Der oder die Beste erhält am Ende den Titel The Voice of Germany.

Shirin und Nico Santos kehren mit viel Erfahrung zurück

Shirin ist in diesem Jahr zum dritten Mal als Coach bei The Voice of Germany dabei, nachdem sie ihr Jury-Debüt im Jahr 2023 gegeben hat. In der 13. Staffel saß sie neben Giovanni Zarrella, Ronan Keating sowie dem Duo Bill Kaulitz und Tom Kaulitz auf der Jury-Bank.

Die 31-jährige Shirin stammt aus Hamburg und absolvierte eine Ausbildung an der Jugend-Opern-Akademie in den Fächern Gesang, Schauspiel und Tanz. Seit Jahren behauptet sie sich an der Spitze der deutschen Rap-Szene, nachdem sie 2019 ihre ersten Songs veröffentlicht hatte.

Ihr Debütalbum Supersize erreichte sogar Platz eins der deutschen Albumcharts. Dieser Erfolg gilt als einer der Gründe, warum Shirin im Coaching-Team der Castingshow eine besondere Rolle einnimmt.

Nico Santos ist dagegen kein Neuling bei The Voice of Germany und kehrt 2026 nach einer Pause zurück. Bereits 2019 stieg er als Online-Coach in die Show ein und holte mit seinem Talent Lukas Rieger den dritten Platz.

Im Jahr darauf nahm Nico Santos im Studio auf dem roten Stuhl Platz. Von der 9. bis zur 11. Staffel war er schließlich fester Coach der Show, bevor er nun zurückkehrt.

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Der 33-jährige Singer-Songwriter stürmte mit Songs wie Home, Rooftop, Safe und Better die deutschen Charts. Nico Santos gewann mit seinem Talent die vergangene Staffel und geht 2026 erneut an den Start, um seinen Titel als Coach zu verteidigen.

Rea sowie Michi und Smudo als Jury-Veteranen

Rea gehört seit der ersten Staffel im Jahr 2011 zur Jury von The Voice of Germany und kehrt 2026 erneut als Coach zurück. Der irische Sänger und Gitarrist ist damit ein echtes Urgestein der Castingshow.

In der zweiten Staffel holte Rea mit seinem Talent Nick Howard den Sieg. Nach einem Jahr Pause kehrte er 2014 in der vierten Staffel zurück und war anschließend auch 2015 sowie 2019 Teil der Show.

Im Jahr 2020 bildete Rea zusammen mit dem Musiker-Kollegen Samu Haber ein Coaching-Team. Gemeinsam gewannen die beiden die Show mit ihrem Talent Paula Dalla Corte, bevor Rea 2022 erneut auf einem der roten Stühle Platz nahm.

Rea war Frontmann der deutschen Band Reamonn, die sich 2010 auflöste. Nach der Auflösung widmete er sich seiner Solo-Karriere, die ihn nun wieder zurück in die Jury führt.

Michi und Smudo von Die Fantastischen Vier haben als Coach-Duo bereits Jury- und Coaching-Erfahrung bei The Voice of Germany gesammelt. Sie saßen mehrmals auf dem roten Doppelstuhl und konnten bereits zwei Siege erringen.

Mit Charley Ann Schmutzler gewann das Team Michi und Smudo im Jahr 2014. Ein Jahr später knüpfte es mit Jamie-Lee Kriewitz an diesen Erfolg an. Im Jahr 2026 wollen die beiden Hip-Hop-Musiker ihren dritten Sieg als Coaches ergattern.