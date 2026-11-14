The Voice of Germany 2026: Startdatum, Sender und Streaming-Infos zur 16. Staffel

Alle Infos zur 16. Staffel von The Voice of Germany 2026. Starttermin, TV-Sender ProSieben und Streaming auf ProSieben Maxx mit kostenlosen Folgen.

Die sechzehnte Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" findet im Jahr 2026 bereits wieder statt und etabliert sich damit erneut als feste Größe im deutschen Fernsehprogramm. Die Talente kämpfen in diesem Jahr darum, die besten Stimmen in ihre jeweiligen Teams zu locken, um sich die größtmöglichen Chancen auf den Sieg zu sichern. Die Übertragungen der neuen Folgen finden auf dem Sender ProSieben statt, wobei auch ein direkter Live-Stream für die Zuschauer verfügbar ist.

Staffel 16 und Übertragungsformate im Überblick

Die Castingshow "The Voice of Germany" läuft 2026 mit Staffel 16 im Free-TV und wird parallel im Live-Stream übertragen. Fans können den Sendestrom sowohl über das lineare Fernsehen als auch digital verfolgen, da die Sendergruppe die Castingshow am gesamten Wochenende bündelt. Die gewohnten Sendezeitpunkte am Donnerstagnachmittag und am Sonntagabend fallen in dieser Saison hingegen weg, wodurch sich ein neues Format etabliert. Die Talente mussten sich zunächst in den Blind Auditions beweisen, wobei ihnen ein einzelner Buzzer genügte, um es in die nächste Runde zu schaffen.

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Ablauf der Show und Wettbewerbsstruktur

Am gewohnten Prozedere der Show ändert sich an dieser Stelle nichts, was die Struktur des Wettbewerbs betrifft. Anschließend geht es weiter mit den Battles und den Teamfights, ehe das Halbfinale und schließlich das Finale anstehen. Die letzten beiden Shows werden live übertragen, um die Spannung für das Finale zu maximieren. Die Kandidaten treten in mehreren Phasen gegeneinander an, um die Gunst der Jury und der Zuschauer zu erlangen.

Streaming-Optionen und Wiederholungen

Eine der beliebtesten Methoden, um die Sendung zu verfolgen, ist die Nutzung von ProSieben Maxx. Verschiedene Möglichkeiten, verpasste Folgen von "The Voice of Germany" nachträglich anzuschauen, stehen dem Publikum zur Verfügung. Jede Folge steht direkt nach der TV-Premiere auf ProSieben Maxx zum kostenlosen Abruf bereit, womit die Streaming-Plattform die einfachste Option darstellt, einzelne Episoden zu einem beliebigen Zeitpunkt nachzuholen.

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Zusätzlich werden die Folgen auch im Free-TV in der Regel wiederholt, meist im Nachtprogramm der Sender. Die Episoden vom Freitag werden in der Nacht auf Samstag noch einmal gezeigt, die Folgen vom Samstag in der Nacht auf Sonntag. Diese Wiederholungen bieten einen zusätzlichen Anreiz für Zuschauer, die den Live-Stream verpasst haben, und gewährleisten, dass niemand den Anschluss an die aktuelle Staffel verliert.

Vergangene Sieger und historische Entwicklung

Da "The Voice of Germany" bereits auf eine lange Historie zurückblickt, hat das beliebte Format in den vergangenen Jahren natürlich schon eine ganze Reihe an Siegerinnen und Siegern hervorgebracht. Die aktuellen Teilnehmer stehen in der Tradition dieser erfolgreichen Vorgänger, die sich im Wettstreit der besten Stimmen durchgesetzt haben. Die Aufzeichnung der vergangenen Gewinner ist ein wichtiger Bestandteil der Show, da sie die Erfolgschancen der neuen Kandidaten unterstreicht. Die aktuellen Teilnehmer kämpfen um die Nachfolge der bisherigen Champions in der sechzehnten Staffel.