Im Teamwettbewerb von The Voice of Germany unterliegt Nico Santos' favorisiertes Quartett unerwartet dem Debütanten Timo Görnhardt, einem Busfahrer, was Coach Santos als größten Plottwist seiner Karriere bezeichnet.

Bei „The Voice of Germany“ erlebt Nico Santos eine unerwartete Überraschung: Sein favorisiertes Quartett muss sich ausgerechnet einem Busfahrer geschlagen geben. Der Coach spricht von einem „größten Plottwist“.

“ bis dato noch nicht erlebt. Seine Schützlinge seien in der Castingshow „wie so ein Endgegner“ schickte Nico Santos das stimmgewaltige Quartett in die abschließenden Teamfights: „Die schaffen eigentlich jeden Gegner.

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“Als Francesco, Simone, Antonella und Carmen den letzten Ton von Dame Shirley Basseys Italo-Hymne „La Vita“ ausgesungen hatten, sank Santos in seinen Stuhl: „Ach, du meine Güte! “ Und er setzte noch ein Lob obendrauf: „Ich habe jedes Mal das Gefühl, Engel kommen. “ Auch Shirin David, deren Talent Daniel herausgefordert war, musste neidlos anerkennen: „Ihr klingt wie fertig gemastert. “ Wenig überraschend setzte sich Team Nico durch und durfte auf dem Hot Seat Platz nehmen.