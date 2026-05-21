The Walking Dead Dead City Staffel 3 betritt das Multiversum – neue Dimensionen für die Serie

In der dritten Staffel von The Walking Dead: Dead City wird die Geschichte in ein alternatives Universum verlegt, das an das Marvel Multiversum erinnert. Bekannte Figuren wie Negan und Maggie erleben ein Szenario ohne Zombies, während die mögliche Rückkehr von Beth für zusätzliche Spekulationen sorgt.

Die kommende dritte Staffel des Spin‑offs Dead City nimmt die Erzählung von The Walking Dead in eine bisher ungeahnte Richtung. Statt erneut durch verwüstete Straßen und von Untoten überfüllte Städte zu wandern, führt die Handlung das Publikum in ein alternatives Universum, das an das Marvel Multiversum erinnert.

In dieser Parallelwelt scheinen die einstigen Gefahren der Apokalypse nicht zu existieren: die Straßen von New York zeigen sich sauber, das Lärm der Bisse fehlt und selbst die bekannten Siedlungen wirken wie ein idyllischer Schauplatz. Diese dynamische Wendung erlaubt es den Machern, bekannte Charaktere in neuartigen Situationen zu präsentieren und gleichzeitig das Narrativ zu erweitern, ohne die bisherigen Ereignisse zu negieren.

So wird beispielsweise Negan, eine Figur, die bislang durch brutale Machenschaften bekannt wurde, mit einer futuristischen Fußfessel ausgestattet – ein Gerät, das in einer postapokalyptischen Umgebung kaum Sinn ergeben würde, doch in der fiktionalen Parallelwelt Platz findet. Das visuelle Konzept der neuen Episoden verspricht einen Gegensatz zu den typischen, düsteren Bildwelten der Serie und eröffnet den Zuschauern die Möglichkeit, das bekannte Universum aus einer frischen Perspektive zu erleben.

Ein besonders spekulatives Element der neuen Staffel ist die mögliche Rückkehr von Beth, einer Figur, die bereits in der fünften regulären Staffel ihr Ende fand. Durch das Prinzip des Multiversums könnte ihr Charakter aus einer anderen Realität wieder auftauchen, ohne die Kontinuität der bisherigen Handlung zu stören. Die Gerüchte um Beths Rückkehr wurden durch das Auftauchen von Emily Kinney beim Dreh in New York, zusammen mit Lauren Cohan, weiter befeuert.

Beide Schauspielerinnen spazierten gemeinsam durch den Central Park, was die Vermutung nährte, dass die Serie einer alternativen Timeline folgt, in der Beth überlebt hat. Sollte diese Theorie zutreffen, würde dies nicht nur die emotionale Bindung der Fans stärken, sondern auch neue dramatische Konflikte einführen, die sich aus den veränderten Beziehungen zwischen den überlebenden Charakteren ergeben. Die Ankündigung der dritten Staffel von Dead City, die für den 27.

Juli 2026 geplant ist, hat bereits für lebhafte Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt. Während einige Fans die Abkehr vom klassischen Zombie‑Setting begrüßen und die Möglichkeit neuer, überraschender Handlungsstränge feiern, äußern andere Bedenken, dass die Serie ihre Kernidentität verlieren könnte. Unabhängig davon, welche Seite man einnimmt, steht fest, dass die Entscheidung, das Universum in ein Multiversum zu verwandeln, die Serie auf ein neues kreatives Spielfeld stellt.

Diese Entwicklung könnte nicht nur die Erzählweise von The Walking Dead nachhaltig beeinflussen, sondern auch Impulse für andere Serien geben, die nach frischen Erzählansätzen suchen. Die kommenden Episoden werden zeigen, ob das Experiment den Erwartungen gerecht wird und ob das Multiversum zu einem festen Bestandteil der Franchise wird





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