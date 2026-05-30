'The Walking Dead'-Star Melissa McBride legt Pause ein

Melissa McBride, bekannt für ihre Rolle als Carol Peletier in 'The Walking Dead', wird sich nach der Ausstrahlung der vierten Staffel von 'Daryl Dixon' auf unbestimmte Zeit aus der Schauspielbranche zurückziehen. Fans hoffen, dass die Pause für eine neue Serie genutzt wird, in der die beliebten Figuren wieder auftreten.

Mit dem Finale von ' Daryl Dixon ' nimmt auch die Karriere von ' The Walking Dead '-Star Melissa McBride ein Ende - zumindest vorerst. Noch dieses Jahr soll die vierte Staffel von ' Daryl Dixon ' die ' The Walking Dead '-Serie zu einem gebührenden Abschluss bringen.

Carol-Darstellerin Melissa McBride wird sich nach der Ausstrahlung auf unbestimmte Zeit aus der Schauspielbranche zurückziehen. Geht es nach den Fans, ist das eine gute Nachricht - denn sie sehen darin die Chance auf etwas, das schon viel zu lange auf sich warten lässt. Im Rahmen des Events AMC Global Media Upfront sprach Melissa McBride mit 'Ich werde ein bisschen an mir arbeiten. Ich werde mir etwas Zeit für mich nehmen.

Und dann werden wir einfach sehen, was passiert.

' Die Schauspielerin wird demnach eine längere Pause einlegen. Ob sie jemals wieder als Carol Peletier vor der Kamera stehen wird, ist nicht bekannt. Vor allem der letzte Satz lässt die Möglichkeit offen, dass wir die 'The Walking Dead'-Figur im 'Daryl Dixon'-Finale ein letztes Mal zu sehen bekommen. Vor allem im Falle einer möglichen 'The Walking Dead'-Reunion wäre das Fehlen von Melissa McBride ein herber Dämpfer.

Immerhin verkörpert sie Carol bereits seit Anbeginn der Zombie-Serie im Jahr 2010.

'Wir haben viel mehr von Carol bekommen, als wir erwartet hatten. Melissa hat sich diese Pause verdient.

' 'Diese Neuigkeit hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, aber sie hat sich eine ordentliche Auszeit redlich verdient. ' Einige hoffen sogar, dass McBrides Auszeit die Weichen für eine neue 'The Walking Dead'-Serie stellt: 'Wenn man optimistisch zwischen den Zeilen liest, bedeutet das hoffentlich eine Pause vor einer neuen Serie, in der diese Figuren wieder dort zu sehen sind, wo sie hingehören.





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