The White Lotus Staffel 3: Die Luxusserie mit Gesellschaftskritik kehrt zurück

Die gefeierte HBO-Serie „The White Lotus“ startet mit Staffel 3 endlich bei WOW. Im neuen Staffel-Setting in Thailand erwarten Fans wieder neue Charaktere, skurrile Begegnungen und die bewährte Mischung aus schwarzem Humor und Gesellschaftskritik.

„The White Lotus" wurde nicht nur mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, auch Kritik und Publikum sind sich einig: Das gesellschaftskritische HBO -Format gehört zu den besten Serien unserer Zeit. Jetzt startet endlich Staffel 3 bei WOW . Was zunächst nach einem entspannten Urlaub in paradiesischer Umgebung aussieht, entwickelt sich schnell zu einem präzise inszenierten Kammerspiel menschlicher Abgründe.

Zwischen Infinity-Pools und Fünf-Sterne-Menüs entfaltet sich ein faszinierendes Spektakel aus toxischen Dynamiken, kulturellen Missverständnissen und klassenübergreifenden Konflikten. Die Serie, bekannt als der kreative Kopf hinter „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ und „School Of Rock“, hat seit ihrer Premiere im Jahr 2021 auf dem US-Sender HBO eine beeindruckende Resonanz erzielt. Mit den ersten beiden Staffeln gewann die Serie ganze 15 Prime-Time-Emmys und zwei Golden Globes, begleitet von fast durchweg positiver Presse. Auf Rotten Tomatoes erfreut sich „The White Lotus“ derzeit einer positiven Bewertungsrate von 92 Prozent, während sie auf Metacritic mit einem Score von 81 Punkten hervorsticht. Jetzt kehrt die bisher in Deutschland leider noch viel zu unbekannte Serie endlich zurück: – und das nur einen Tag nach der US-Premiere. Die neue Staffel umfasst acht Episoden, die im wöchentlichen Turnus veröffentlicht werden, sowohl in der deutschen Synchronfassung als auch im englischen Original. Nach Hawaii und Sizilien in Staffel 1 und 2 führt uns Season 3 nun nach Thailand. Wie gewohnt checkt auch diesmal eine neue Gruppe privilegierter Gäste in das Luxusresort ein. Zur Besetzung gehören diesmal Fans dürfen sich nicht nur auf eine völlig neue Kulisse und spannende neue Charaktere freuen, sondern hoffentlich auch auf das bewährte Erfolgsrezept der Serie aus satirischer Gesellschaftskritik und schwarzem Humor. Wer „The White Lotus“ bisher verpasst hat, kann die ersten beiden Staffeln übrigens ebenfalls bei WOW nachholen – von der Autorin dieser Zeilen gibt es eine klare Empfehlung! In der 3. Season lässt der Sohn von Arnold Schwarzenegger die Hüllen fallen, was Arnie davon hält, erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel:*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr FILMSTARTS. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Neue Sitcom mit den Kultstars Tim Allen und Kat Dennings ist in den USA ein Mega-Hit – wann kommt sie endlich nach Deutschland?Auf Netflix ist 'Cobra Kai' erst einmal vorbei – und trotzdem gibt es schon bald noch mehr 'Karate Kid





