The Wilhelm: Baugenehmigung für 500 Wohnungen nahe dem Brandenburger Tor

Die Baugenehmigung für The Wilhelm in Berlin-Mitte ist erteilt. Auf der Brache an der Wilhelmstraße entstehen 500 Wohnungen und Gewerberäume.

Auf einer Brache nahe dem Brandenburger Tor in Berlin-Mitte soll nach jahrelangem Stillstand wieder gebaut werden. Das Bezirksamt Mitte hat die Baugenehmigung für das Wohnungsbauprojekt The Wilhelm an der Wilhelmstraße erteilt.

Geplant sind 500 Wohnungen sowie Gewerberäume auf dem Grundstück Wilhelmstraße 56 bis 59. Die Fläche liegt zwischen der Behrenstraße, der Wilhelmstraße und der Französischen Straße, unweit des Boulevards Unter den Linden.

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Baugrube seit 2016 auf dem Grundstück an der Wilhelmstraße

Auf dem Grundstück befindet sich seit 2016 eine Baugrube. Das Projekt geriet danach ins Stocken, obwohl die Vorgängerbauten bereits abgerissen wurden.

Seit dem Abriss der Vorgängerbauten und dem Ausheben der Baugrube stört die offene Baustelle in direkter Nachbarschaft der Botschaft des Vereinigten Königreichs sowie des Boulevards Unter den Linden. Der Bereich ist damit seit Jahren ein sichtbares Problem im Stadtbild der Mitte.

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Nach den nun vorliegenden Planungen soll das Gebäude acht Geschosse erhalten, an der Wilhelmstraße teilweise neun Geschosse. Die Höhenstaffelung ist damit ein zentrales Merkmal des Entwurfs für den Standort.

Bezirk begrüßt überarbeitetes Konzept für The Wilhelm

Bezirksstadtrat Ephraim Gothe (SPD) begrüßte vor allem die Überarbeitung des Konzepts. Nach seiner Darstellung hat der neue Eigentümer den Fokus verlagert.

Der neue Eigentümer habe den Schwerpunkt von großen Eigentumswohnungen und Penthouses auf 500 normal geschnittene Einheiten verschiedener Größen gelegt. Gothe hob damit hervor, dass das Angebot breiter ausfallen soll als ursprünglich vorgesehen.

Gothe bezeichnete das absehbare Verschwinden der Baulücke als wirklich gute Nachricht für den Bezirk Mitte und die Stadt Berlin. Die Baulücke habe den Ort viel zu lange geprägt, so der Bezirksstadtrat.

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Fertigstellung von The Wilhelm für 2028 vorgesehen

Die Fertigstellung des Projekts The Wilhelm ist für 2028 vorgesehen. Die Berliner Hilpert Gruppe hatte das Vorhaben im Herbst 2025 von der Adler Group übernommen.

Die Hilpert Gruppe kündigte nach der Übernahme eine zügige Fortführung der Bauarbeiten an. Damit soll die seit Jahren bestehende Baugrube an der Wilhelmstraße in absehbarer Zeit geschlossen werden.

Für Anwohner und Besucher der Berliner Mitte bedeutet das, dass die Baustelle nahe der Botschaft des Vereinigten Königreichs und dem Boulevard Unter den Linden in den kommenden Jahren zu einem Wohn- und Gewerbestandort mit 500 Einheiten wird.