The Witcher 3-Fans entdecken versteckte Verbindung zu The Witcher 4 in neuem DLC-Artwork

Im offiziellen Artwork zum kommenden DLC "Songs of the Past" für The Witcher 3 haben Fans Details entdeckt, die auf eine Verbindung zu The Witcher 4 und die Charakterin Ciri hindeuten könnten. Insbesondere die Schwertscheide weist Parallelen zu früheren Darstellungen auf und lässt auf eine wichtige narrative Rolle im DLC und möglicherweise im Nachfolger schließen.

The Witcher 3 - Fans entdecken im ersten offiziellen Artwork zur kommenden Erweiterung "Songs of the Past" eine versteckte Verbindung zu The Witcher 4 und Ciri . Das Bild zeigt Geralt mit einem Schwert , das nicht sein eigenes zu sein scheint, sondern womöglich Ciri gehört.

Besonders auffällig ist die rot-braune Schwertscheide, die bereits in früheren Artworks zu sehen war - einmal vor der offiziellen Ankündigung des DLCs auf dem offiziellen Account und ein weiteres Mal in einem REDStream von CD Projekt RED. Die Community vermutet, dass die Scheide bereits Ciri gehört oder im Laufe des DLCs in ihren Besitz übergeht. Dies wäre ein weiterer Hinweis auf die Wichtigkeit des Schwertes und seiner Scheide für die Handlung der Erweiterung.

Die Waffe selbst unterscheidet sich optisch von Geralts üblichen Schwertern, vor allem durch ihre ungewöhnliche Parierstange. Interessanterweise ähnelt die Klinge stark dem "Gesheft"-Schwert aus der Blood and Wine-Erweiterung. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Geschichte von "Songs of the Past" zeitlich nach den Ereignissen von Blood and Wine angesiedelt ist. Der Titel des DLCs ließ zunächst vermuten, dass die Handlung in der Vergangenheit spielt, doch das Schwert deutet auf eine spätere Zeitlinie hin.

CD Projekt RED hat indirekt bestätigt, dass das Artwork Hinweise auf die Story enthält und das Schwert eine zentrale Rolle spielen wird. Für The Witcher 4 könnte die Entdeckung ebenfalls bedeutsam sein. Da das Schwert und seine Scheide bereits inhaltlich mit Ciri verbunden sind, könnte es einen direkten Brückenschlag zum nächsten großen Spiel der Reihe geben. Fans spekulieren, dass Ciri eine zentrale Figur in The Witcher 4 sein wird und das Schwert daher bereits in diesem DLC eingeführt wird.

Die genauen Zusammenhänge bleiben jedoch vorerst Spekulation, da CD Projekt RED keine offiziellen Details zu The Witcher 4 oder der Handlung von "Songs of the Past" preisgegeben hat. Die Entdeckung zeigt jedoch, wie aufmerksam die Community Details aus minimalem Material analysiert und welche Bedeutung solchen Hinweisen für die Erwartungen an kommende Inhalte zukommt





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