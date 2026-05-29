CD Projekt reveals that Songs of the Past is not just a small DLC but a large expansion with substantial content. It will be the third major Story-DLC, more than 11 years after the original release. The release date and first artworks are still kept under wraps by CD Projekt, but a few burning fan questions have been answered in a recent livestream. Among other things, it was asked how much content we can expect in the expansion. It is not just a small extra, but a real expansion, comparable in size to CD Projekt's expansions. "Songs of the Past will be in line with what you are used to from Blood and Wine and what you are used to from us when we make our expansions."

The Witcher 3 : Songs of the Past-Spielzeit - CD Projekt verrät, wie groß die Erweiterung in etwa wird CDPR macht deutlich, dass es sich bei Songs of the Past nicht nur um einen kleinen DLC, sondern eine große Erweiterung mit ordentlich Inhalt handelt.bekommt noch einen dritten großen Story-DLC, mehr als 11 Jahre nach dem ursprünglichen Release – so viel ist inzwischen bestätigt.

Abseits eines groben Zeitraums für die Veröffentlichung und ersten Artworks hält sich CD Projekt aber noch bedeckt mit Details. Immerhin, ein paar brennende Fan-Fragen haben die Entwickler*innen in einem kürzlichen Livestream beantwortet. Unter anderem, mit wie viel Umfang wir bei der Erweiterung rechnen können.handelt es sich nämlich nicht einfach um eine nette kleine Dreingabe, sondern um eine waschechte Erweiterung, die mit der typischen Größenordnung von CD Projekt zu vergleichen ist.

"Songs of the Past wird in einer Linie mit dem sein, was ihr von Blood and Wine gewohnt seid und was ihr inzwischen von uns gewohnt seid, wenn wir unsere Erweiterungen machen. "von Paweł Sasko (Associate Game Director bei CDPR), in dem er – wohl als Reaktion auf den Reveal von Songs of the Past – einen Ausschnitt eines Interviews mit Idris Elba zum Launch von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty geteilt hat, mit den Worten:The Witcher 3-Fans entdecken im ersten Bild zum Songs of the Past-DLC eine versteckte Verbindung zu The Witcher 4 und CiriOffen bleibt noch die Frage, wie viel Songs of the Past letztlich kosten wird.

Noch vor dem offiziellen Reveal hatte derDas würde auch dem Preis von Phantom Liberty entsprechen, während Blood and Wine mit 19,99 Euro noch etwas günstiger ausfiel. Bislang ist der Preis aber noch nicht offiziell bestätigt. Weitere Informationen zu Songs of the Past soll es im Spätsommer 2026 geben. Die Erweiterung wird dann auch auf der gamescom zu sehen sein





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