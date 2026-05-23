The Wolf Of Wall Street: A Wild Ride and a Dark Comedy

The Wolf Of Wall Street is a three-hour long biopic about Jordan Belfort, a notorious stockbroker who led a life of luxury and excess. The film is a wild ride filled with drugs, sex, and money, and it's hard to believe that it's based on true events. The film is a dark comedy that takes you on a journey through Belfort's life, from his humble beginnings to his eventual downfall.

Fasziniert und berührt werden, aber auch ein stückweit über sich selbst erfahren – darin besteht für Daniel die Magie des Kinos. Viele Meisterwerke gehen drei Stunden oder länger, und den meisten merkt man ihre Laufzeit auch an.

"The Wolf Of Wall Street" mit "One Battle After Another"-Star Leonardo DiCaprio ist für FILMSTARTS-Redakteur Daniel Fabian die absolute Ausnahme. Große Geschichten und komplexe Figuren brauchen oft ganz einfach Zeit, um sich zu entfalten – sei es nun ein Gangster-Epos wie "Es war einmal in Amerika", ein spektakuläres Fantasy-Abenteuer wie "Der Herr der Ringe" oder Superhelden-Showdowns wie "Avengers 4: Endgame".

Bei diesen Filmen kann man allein aufgrund ihrer Laufzeit auch schon mal für ein paar Sekunden wegdriften, egal wie gut man sie am Ende findet. Bei "("GoodFellas", "Taxi Driver") entwickelt bereits mit der ersten Szene einen unfassbaren Drive, dem man sich kaum entziehen kann – und hat einen der zügellose Mix aus Drogen, Sex und Geld erst einmal berauscht, dauert es auch die vollen 180 Minuten, bis sich irgendwann mal langsam Ernüchterung einstellt.

Ich sitze jedenfalls selbst nach mehrmaligem Schauen immer wieder ganz verdutzt da – das sollen wirklich drei Stunden gewesen sein? Unmöglich!

"The Wolf Of Wall Street" ist in Sachen Kurzweiligkeit kaum zu übertreffen. Wer dem Film bislang womöglich gerade wegen seiner üppigen Laufzeit aus dem Weg gegangen ist, hat aktuell leider nicht die Möglichkeit, ihn im Abo zu streamen.

Doch ihr könnt dasWie eine Studie im Jahr 2016 ergab, hielt sich Martin Scorsese mit seinem Film über den Anlagebetrüger Jordan Belfort zu knapp 75 Prozent an die Wahrheit Dass das Drei-Stunden-Biopic über den zwielichtigen Börsenmogul trotzdem nie trocken wird und eher einem wilden Ritt in einer Achterbahn gleicht, liegt vor allem auch an Scorseses Ansatz, die Abzock-Satire hemmungslos zu überzeichnen – und natürlich auch an einer ganzen Reihe von wahnwitzigen Szenen, die einfach nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Andere Filmemacher wären froh, nur eine Sequenz solcher Kalibers in ihrer Geschichte zu haben.

"The Wolf Of Wall Street" ist ein Film wie ein ungezügelter Rausch, der einen den Ernst der Lage einfach mal vergessen lässt und der besonders dann einen Heidenspaß macht, wenn man sich ihm einfach hingibt – der Realitäts-Kater kommt ohnehin früh genug (nämlich spätestens dann, wenn der Abspann läuft)





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