"The WONDERfools" ist eine südkoreanische Miniserie, die im Jahr 1999 spielt und eine Gruppe von Außenseiter*innen begleitet, deren Leben aus heiterem Himmel aus den Fugen gerät. Nach einem mysteriösen Vorfall entwickeln mehrere ganz gewöhnliche Menschen plötzlich übernatürliche Fähigkeiten – allerdings solche, die alles andere als ausgereift sind. Die Serie verbindet humorvolle Momente mit Spannung und emotionalen Figuren, ohne klassische Superheld*innenklischees zu bedienen.

Die südkorea nische Miniserie "The WONDERfools" hat sich innerhalb kürzester Zeit einen festen Platz in den deutschen Rankings gesichert. Die Serie spielt im Jahr 1999 in der südkorea nischen Stadt Haeseong und begleitet eine Gruppe von Außenseiter*innen, deren Leben aus heiterem Himmel aus den Fugen gerät.

Nach einem mysteriösen Vorfall entwickeln mehrere ganz gewöhnliche Menschen plötzlich übernatürliche Fähigkeiten – allerdings solche, die alles andere als ausgereift sind. Die Serie verbindet humorvolle Momente mit Spannung und emotionalen Figuren, ohne klassische Superheld*innenklischees zu bedienen





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