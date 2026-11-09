The Zone of Interest im Free-TV: Holocaust-Drama mit Sandra Hüller zeigt den Alltag der Täter

Am 9. November strahlt das Free-TV Jonathan Glazers Oscar-gekröntes Drama "The Zone of Interest" erstmals im Fernsehen aus. Der Film beleuchtet die Banalität des Bösen.

Am 9. November, einem Datum mit tiefer historischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland, sendet das Free-TV das oscarprämierte Drama "The Zone of Interest" erstmals im Fernsehen. Die Ausstrahlung findet um 22.15 Uhr statt und markiert zugleich den 86. Jahrestag der Novemberpogrome gegen die jüdische Bevölkerung im Jahr 1938. Parallel zum TV-Termin bietet das Streamingportal des sendenden Netzwerks dem Publikum vier Wochen lang Zugriff auf den Film, wodurch eine breitere Rezeption ermöglicht wird.

Cannes-Erfolg und Oscar-Auszeichnung

Der Film von Regisseur Jonathan Glazer feierte vor gut drei Jahren seine Weltpremiere auf den Filmfestspielen in Cannes und sicherte sich daraufhin internationale Aufmerksamkeit. Im Jahr 2024 krönte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences das Werk mit dem Oscar als bester internationaler Film. Neben der Hauptkategorie wurde die Produktion zudem für den besten Ton ausgezeichnet, was die künstlerische Relevanz der audiovisuellen Gestaltung unterstreicht. Die Auszeichnungen bestätigen den Status des Werks als bedeutendes zeitgenössisches Kino, das sich mit extremer historischer Thematik auseinandersetzt.

Also read The Zone Of Interest: Oscar-Gewinner im ZDF-Stream und Home-Video

Die Perspektive der Täterfamilie

"The Zone of Interest" verzichtet auf die traditionelle Darstellung der Opfer und fokussiert sich stattdessen auf den Alltag der Familie des KZ-Kommandanten Rudolf Höß. Christian Friedel und Sandra Hüller verkörpern in den Hauptrollen Rudolf und Hedwig Höß, deren Wohnhaus sich direkt neben dem Vernichtungslager Auschwitz befindet, in dem Hunderttausende Juden ermordet wurden. Glazer inszeniert das Geschehen tagebuchartig und erzeugt durch eine Kameraführung, die an Reality-TV oder die Serie "Big Brother" erinnert, eine beklemmende Nähe zum bürgerlichen Leben der Täter.

Die Inszenierung zeigt ein gepflegtes Familienidyll mit Garten, Pool und Gemüsebeeten, das im schroffen Kontrast zum angrenzenden Lager steht. Während die Familie alltägliche Szenen wie Besuche der Schwiegermutter oder das Vorlesen von Gutenachtgeschichten durchlebt, dringt das Grauen des Lagers ausschließlich über die Tonspur in das Bewusstsein des Publikums. Geschrei, Hundegebell und Befehle bilden ein ständiges Grundrauschen, das die Taten der Nationalsozialisten unausweichlich macht, ohne sie bildlich zu zeigen.

Advertisement

Kontroverse Reaktionen der Kritik

Die Entscheidung, den Holocaust nicht visuell darzustellen, hat die Kritikerlandschaft gespalten. Während der britische "Guardian" den Film als "brutales Meisterwerk" pries, warf ihm die "New York Times" ein hohles und selbstverherrlichendes Drama vor. Einige Stimmen klagten über eine Verharmlosung des Antisemitismus oder eine zu starke Fokussierung auf die Täterperspektive. Der Film ist lose auf dem gleichnamigen Roman "Interessengebiet" von Martin Amis aus dem Jahr 2014 basiert, der ebenfalls die Banalität des Bösen thematisiert.

Das Magazin "Der Spiegel" zählt das Werk dennoch zu den zehn besten Filmen des Jahres 2024. Die kontroverse Debatte dreht sich vor allem um die Frage, ob der Horror durch die Auslassung und die Kontraste effektiv vermittelt wird. Jonathan Glazer erläuterte bei einer Vorführung in Berlin, dass der Film aus zwei Teilen bestehe: dem Visuellen und dem Audtiven. Erst die Kombination aus dem scheinbar unbeeindruckten Alltag und den hörrbaren Schrecken erschaffe die volle Wirkungsintensität.

Symbolik und historische Einordnung

Die Gleichgültigkeit und Bösartigkeit der Familie spiegelt Hannah Arendts Konzept der "Banalität des Bösen" wider. In einer Szene erwähnt Hedwig Höß beim Frühstück beiläufig gegenüber einer Bediensteten, dass ihr Ehemann deren Asche über die Felder streuen könne. Durch das Fenster sind Rauchschwaden zu erkennen, die auf die Verbrennungsöfen im Lager hindeuten. Diese Details verdeutlichen die perfide Weise, wie das Grauen in den Alltag integriert und normalisiert wurde.

Die Produktionsfirma zeigt sich international aufgestellt, wobei James Wilson, Ewa Puszczynska sowie die deutschen und britischen Hauptdarsteller bei der Premiere in Cannes vertreten waren. Die Inszenierung nutzt das Wissen des Publikums über dokumentarische Bilder und Berichte von Überlebenden, um die Szenen verständlich zu machen. Ohne dieses Vorwissen blieben viele der subtilen Andeutungen in der Geschichte unwirksam.

Advertisement

Didaktischer Anspruch und Ausstrahlung

Die Bildungsstätte Anne Frank weist darauf hin, dass "The Zone of Interest" kein reines Unterhaltungsprogramm darstellt, sondern auf Vorwissen aufbaut. Der Film fordert das Publikum heraus, über Täterschaft und Ignoranz nachzudenken. Die Ausstrahlung am 9. November im Free-TV und die anschließende Streaming-Verfügbarkeit bieten eine Plattform für diese intensive Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit.

Die Entscheidung der Sender, den Film zu diesem spezifischen Datum zu zeigen, verbindet die künstlerische Arbeit mit dem historischen Gedenken an die Novemberpogrome. Durch die Mischung aus Fernsehen und Streaming wird ein breites Spektrum an Zuschauern erreicht, die sich mit der komplexen Thematik auseinandersetzen können. Der Film bleibt dabei ein anspruchsvolles Werk, das keine einfachen Antworten bietet, sondern zur Reflexion anregt.