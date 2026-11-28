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Theater des Westens: Ko-Intendanten kämpfen um Fortsetzung des Engagements nach Tod der Sängerin

Theater Des Westens · Ko-Intendanten · Sängerin Verstorben 2025

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Die Ko-Intendanten des Theater des Westens stehen nach dem unerwarteten Tod der Sängerin im März 2025 vor der Frage, ob sie ihr Engagement bis zur geplanten Amtszeit im April 2027 fortsetzen können. Bei einem Gespräch in der ZDF-Sendung gaben sie deutlich zu verstehen, dass sie für ihre Position kämpfen und nicht einfach zurücktreten werden. Die beiden Theatermacher besuchen die Gedenkstätte mit Rosen und Briefen vor dem Haus täglich und sind von der rührenden Anteilnahme der Berliner und Touristen betroffen. Obwohl der Verlust nach mehr als anderthalb Jahren immer noch als surreal empfunden wird, ist ein Comeback im Januar 2028 wahrscheinlich, während die Verhandlungen über ein weiteres Engagement laufen. Die enge Zusammenarbeit der beiden mit der Sängerin war über Jahre hinweg intensiv, und das Theater hat für die Band historische Bedeutung, da dort 1997 ein wichtiger Meilenstein-Konzert stattfand.

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-Sängerin, die im März 2025 gestorben ist. Ob sie dort weiterhin bleiben kann, könnte bald jedoch zur großen Frage werden. Nach aktuellem Stand endet die Zeit der beiden als Ko-Intendanten des Hauses Ende April 2027. In der ZDF-Sendungwurde in dem Gespräch sogar noch deutlicher. Er machte klar, dass das Duo die Sache nicht einfach auf sich beruhen lassen wird. Advertisement Advertisement "Wir werden dafür auch kämpfen. Wir haben häufig darüber geredet", betonte er in dem Gespräch.überraschend verstorben war. Seither haben dort etliche Fans mit Rosen und Briefen Abschied von der berühmten Sängerin genommen. Die beiden Theatermacher kommen fast täglich an dem Ort vorbei und bekommen daher hautnah mit, wie viele Menschen dort noch immer Anteil nehmen.

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