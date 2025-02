Theion eröffnet Technologiezentrum für Lithium-Schwefel-Batterieforschung

Das Berliner Startup Theion hat ein neues Technologiezentrum im Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof eröffnet, um seine patentierte Schwefelkristall-Batteriechemie weiterzuentwickeln.

Der Berliner Lithium-Schwefel-Batterie entwickler Theion hat ein Technologie zentrum im Wissenschafts- und Technologie park Adlershof eröffnet. Im neuen Zentrum will das Unternehmen seine patentierte Schwefelkristall-Batteriechemie weiterentwickeln. Das Berliner Technologie zentrum umfasst ein voll ausgestattetes Syntheselabor, ein Glovebox-Labor und ein Zyklisierungslabor sowie eine halbautomatische Montagelinie von Pouchzellen mit 1 MWh Kapazität, um Kundenmuster herzustellen.

\Martin Schaupp, CTO von Theion, kommentiert den Umzug in die neuen Labore, Werkstätten und Zellmusterbereiche: „Wir freuen uns sehr über den Umzug in unsere neuen Labore, Werkstätten und Zellmusterbereiche“, . „Die technischen Bedingungen sind ideal für unser Team von Expertinnen und Experten, klugen Denkerinnen und Denkern sowie schnell Umsetzenden, um in kleinen, hocheffektiven Teams zu arbeiten, die unglaubliche Ergebnisse erzielen können.“ \Das Berliner Startup hat im Rahmen seiner Entwicklung von Lithium-Schwefel-Batterien erst kürzlich mitgeteilt, eine neuartige Anoden-Struktur getestet zu haben. Mit der eigens entwickelten Polymer-Struktur mit speziellen Beschichtungen seien 2.000 Ladezyklen erreicht worden. Außerdem soll der neue Ansatz Dendriten vorbeugen, zu denen Lithium-Schwefel-Batterien mit herkömmlichen Anodenmaterialien neigen. Diese Dendriten können im schlimmsten Fall zu Kurzschlüssen innerhalb einer Batteriezelle sorgen und stellen damit ein Sicherheitsrisiko dar. Die Entwicklung einer langlebigen, leichten Anode ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Lithium-Schwefel-Batterien, so das Unternehmen im Mai. Die Zellchemie mit Schwefel in der Kathode bevorzugt Theion trotz der Herausforderungen wegen zwei Faktoren: Lithium-Schwefel-Batterien bieten die dreifache Energiedichte bei nur einem Drittel der Kosten im Vergleich zu heutigen konventionellen Lithium-Ionen-Batterien. Damals hieß es, dass die sogenannte „Kristallzelle“ 2023 für den Luft- und Raumfahrtsektor angeboten werden soll, ab 2024 dann auch in Autos. Die 2.000 Zyklen mit der neuartigen Anoden sind nun ein wichtiger Entwicklungsschritt, allerdings wurden hierfür kleine Knopfzellen verwendet. In einem großvolumigen Format, wie es in E-Autos oder in der Luftfahrt in eVTOL eingesetzt wird, wurden die Li-S-Zellen offenbar noch nicht getestet. Eine wichtige Quelle für Schwefel sind fossile Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle. Vor allem Erdgas enthält relativ viel Schwefelwasserstoff (H2S). Es ist darin durch Abbau schwefelhaltiger organischer Stoffe entstanden. Die Hauptmenge des Schwefels wird heute nach dem CLAUS-Prozess aus H 2 S -haltigen Gasen (Erdgas, Raffineriegas) hergestellt. Dabei wird zuerst ein Teil des Schwefelwasserstoffs zu Wasserdampf und Schwefeldioxid verbrannt. Das Verfahren ist nach Carl Friedrich Claus benannt, also Claus-Verfahren. Solange Fossile Kohlenwasserstoffe gefördert werden ist somit Schwefel ein Abfallprodukt der Erdölindustrie. Sollte das in Zukunft nicht mehr der Fall sein, dann gibt es immernoch genügend kostengünstige Möglichkeiten Schwefel abzubauen





