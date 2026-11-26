Mit diesen Gästen diskutiert die Moderatorin am Donnerstag in der ZDF-Talkshow 'Maybrit Illner'. Das Thema steht ebenfalls fest.

" findet am Donnerstag, dem 26. November, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.ringen um den Bundeshaushalt. 2027 wird jeder dritte Euro, den der Bund ausgibt, auf Pump finanziert sein.

Das ist ein Rekord. Trotzdem streitet die Koalition kaum über Einsparungen, sondern vor allem über kleinere Entlastungen wie die Senkung der Stromsteuer und den Ausgleich der kalten Progression. Wie das ausgeht, ist offen. Auch bei strukturellen Einsparungen gibt es noch keine Einigung, etwa bei der Rente.ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert.

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Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmäßig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern​. Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentlichen Sonderausgaben, wie das "TV-Duell der Opposition" oder "illner intensiv", die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten​.