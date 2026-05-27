Théo: Elfjähriger Junge tot aufgefunden - Verdächtige gestehen Mord

Ein elfjähriger Junge ist am Sonntagmorgen tot aufgefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge durch Strangulation starb. Die Verdächtigen, zwei Jugendliche, haben die Tat gestanden. Ihr Motiv war Rache, weil sie glaubten, der Junge habe ihnen Angelköder geklaut.

Am Sonntagmorgen brach Théo zum Angeln auf. Am Ufer der Vilaine wollte der Elfjährige Fische fangen - gemeinsam mit einem neuen Freund (16), den er erst seit einem Tag kannte.

Wenige Stunden später war der Junge tot. Entdeckt wurde seine Leiche in einem Waldstück am Flussufer. Um den Hals des Jungen fanden die Ermittler ein eng gezogenes Badetuch, so die Polizei. Taucher machten sich bereit, um in der Vilaine nach Beweismitteln zu suchen.

In der Nähe wurde die Leiche des Jungen gefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass Théo mit zwei Jugendlichen geangelt hatte. Zeugen sahen zwei Personen vom Tatort weglaufen. Verdächtig: In der Umgebung wurden keine Sachen mehr gefunden, die Théo zum Angeln mitgenommen hatte.

Am Montagmorgen gelang den Ermittlern der Durchbruch: Polizisten nahmen einen Jugendlichen (16) in Rennes fest. Eine 15-Jährige stellte sich nachmittags auf der Wache. Beide Verdächtigen haben laut Staatsanwaltschaft die Tat gestanden. Ihr Motiv: Rache!

Sie gaben an, dass Théo ihnen Angelköder geklaut habe. Sie hätten sich das Zubehör im Wert von ein paar Dutzend Euro zurückholen wollen. Laut hatte Théo seinen Eltern allerdings gesagt, der 16-Jährige habe ihm die Köder geschenkt. Der Verdächtige erklärte zudem, er habe Théo erst am Samstag kennengelernt.

Foto: AFP Im Fokus der Ermittler steht nun die Frage, warum der Streit um das Angelzubehör eskaliert ist und in einem Gewaltverbrechen endete. Hätten sich die beiden älteren Jugendlichen die Sachen nicht einfach zurückholen können? Die Obduktion bestätigte nach Angaben des Staatsanwalts, dass das Opfer durch Strangulation starb. Die Verdächtigen sitzen in Gewahrsam.

Sie sollen am Mittwoch dem Gericht in Rennes vorgeführt werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kommt eine Anklage wegen Mordes





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