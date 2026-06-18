Theraclion: Yann Duchesne tritt als Vorsitzender des Vorstands zurück

Theraclion hat bekannt gegeben, dass Yann Duchesne nicht mehr als Vorsitzender des Vorstands kandidieren wird. Der neue Vorstand besteht aus Lijuan Deng, Claude Lenoir, Cédric Bellanger, Mehdi El Glaoui und Vincent Gardès.

Die innovative Firma Theraclion , die sich auf die Entwicklung von Sonovein, einem robotten Plattform für die nicht-invasive Behandlung von Varikosegefäßen mit Hochintensitätsgesteuerten Ultraschall (HIFU) spezialisiert hat, hat bekannt gegeben, dass Herr Yann Duchesne entschieden hat, sich nicht mehr für die Wiederwahl als Direktor und Vorsitzender des Vorstand s zu stellen, nachdem er diese Positionen seit dem 24.

Januar 2022 innehatte. Die Firma, der gesamte Vorstand und die Geschäftsleitung danken Herrn Yann Duchesne für sein Engagement und die bedeutenden Beiträge, die er während seiner Amtszeit zur Firma geleistet hat. Nach der heutigen Generalversammlung haben die Aktionäre einen neuen Vorstand gewählt, bestehend aus Frau Lijuan Deng, Herrn Claude Lenoir, Herrn Cédric Bellanger, Herrn Mehdi El Glaoui und Herrn Vincent Gardès, wobei Letzterer dem Vorstand von Theraclion nach einer Zeit als Beobachter beitritt.

Der neue Vorstand hat Herrn Claude Lenoir als Interims-Vorsitzenden des Vorstands bestellt, mit sofortiger Wirkung. Diese Ernennung sichert die Kontinuität der Firma, bis ein neuer Vorsitzender bestellt wird.

"Ich danke Herrn Yann Duchesne für sein Vertrauen, seine Verfügbarkeit und seine ständige Zuwendung an Theraclion. Seine Erfahrung und hohen Standards spielten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Firma's strategischer Richtung, ihrer internationalen Expansion und ihrer organisatorischen Entwicklung, wodurch sie solide Grundlagen für die nächsten Wachstumsphasen legte. Ich danke auch Herrn Claude Lenoir für seine Bereitschaft, Interims-Vorsitzender des Vorstands zu werden, und ich bin überzeugt von der zukünftigen Entwicklung der Firma's Governance. " sagte Martin Deterre, Chief Executive Officer von Theraclion





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