Das Theresienkrankenhaus in Mannheim hat Schutzschirmverfahren eingeleitet. Steigende Kosten bedrohen die stationäre Versorgung. Stadt und Klinik suchen verzweifelt einen neuen Träger.

Das Theresienkrankenhaus in Mannheim hat die Eigenverwaltung beantragt und damit ein Schutzschirmverfahren vor dem zuständigen Amtsgericht eingeleitet. Diese drastische Maßnahme wurde aufgrund einer schwerwiegenden finanziellen Schieflage ergriffen, die durch stark gestiegene Personal-, Energie- und Sachkosten verursacht wurde. Die Klinik steht nun vor dem größten Umbruch in ihrer Geschichte und sucht verzweifelt nach einem neuen Träger für die weiterhin notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung.

Ablauf des Schutzschirmverfahrens

Das zuständige Amtsgericht hat dem Schutzschirmverfahren der Theresienkrankenhaus und Diako gGmbH bereits offiziell zugestimmt. Als Sachwalter wurde am Mittwoch Rechtsanwalt Dr. Mark Boddenberg eingesetzt, der die Interessen der Gläubiger und der Klinik wahren soll. Zusätzlich unterstützt Sanierungsexperte Jens Lieser die Klinik-Geschäftsführung dabei, einen detaillierten Rettungsplan aufzustellen, um die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens wiederherzustellen.

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Jens Lieser betonte in einer Erklärung gegenüber BILD, dass die wichtigste Botschaft für die Patienten ist, dass der Krankenhausbetrieb uneingeschränkt weiterläuft. Die Patienten werden im Behandlungsalltag von der Neuaufstellung der Organisation nichts mitbekommen. Alle Ärzte und das medizinische Fachpersonal stünden weiterhin in vollem Umfang zur Verfügung, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. In den kommenden Monaten werde ein Plan erarbeitet, um die Klinik wirtschaftlich robust und stabil für die Zukunft aufzustellen.

Wirtschaftlicher Hintergrund und BBT-Gruppe

Die Theresienkrankenhaus und Diako gGmbH gehört zur BBT-Gruppe, den Barmherzigen Brüdern Trier. Im Jahr 2023 wurde das Haus mit dem Mannheimer Theresienkrankenhaus (TKH) zusammengelegt. Ein Jahr später erhielt der damalige Klinikverbund die neue Dachmarke Brüderklinikum Julia Lanz. Diese strukturelle Veränderung war Teil einer größeren Organisation, die jedoch nun mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert ist.

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Ein Schicksal, das bereits für den Standort Oststadt eingetreten ist: Das TKH in der rund 320.000 Einwohner zählenden Rhein-Neckar-Metropole hat seinen Betrieb bereits im Sommer 2026 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt, inklusive der dortigen Notaufnahme. Dies ist ein klares Zeichen für die akute Lage, der nun auch der Standort Lindenhof ausgesetzt ist, falls keine Lösung gefunden wird.

Politische Reaktionen und Stadtinteresse

Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) äußerte sich deutlich zur Bedeutung des Hauses für Mannheim. Das Brüderklinikum auf dem Lindenhof ist neben dem Universitätsklinikum eine wichtige Säule der medizinischen Versorgung, insbesondere auch in medizinischen Notfällen. Würde das Krankenhaus schließen, wäre das Universitätsklinikum die einzige Anlaufstelle mit einer Notfallaufnahme für Kinder und Erwachsene. Das würde die Kapazitäten einer einzelnen Einrichtung extrem belasten.

Der Oberbürgermeister betonte weiter, dass die Mitarbeiter aber auch die Bürger schnellstmöglich Klarheit und eine verlässliche Perspektive brauchen. Die Stadt Mannheim wolle sich mit Nachdruck für den Erhalt des Krankenhausstandorts und die Sicherung der medizinischen Versorgung einsetzen. Specht erklärte gegenüber BILD, dass die leistungsfähige und wohnortnahe medizinische Versorgung der Menschen in Mannheim und der Region oberste Priorität hat. Eine Schließung würde diese Priorität gefährden.

Suche nach neuen Trägern und Perspektiven

Ein Sprecher der Diako gGmbH bestätigte auf BILD-Anfrage, dass man aktiv einen neuen Träger suche. Es gebe bereits mehrere Interessenten, die an einer Übernahme interessiert sind. Dazu werde lediglich personelle Hilfe von der BBT-Gruppe gebraucht. Es sei wichtig zu betonen, dass keine finanzielle Unterstützung der BBT-Gruppe benötigt werde, da die Theresienkrankenhaus und Diako gGmbH für das Verfahren durchfinanziert ist.

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Falls es gelingen sollte, keinen neuen Träger zu finden, könnte die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes am Ende nur noch über eine Notaufnahme verfügen. Dies würde die ambulante und stationäre Versorgungsstruktur in Mannheim fundamental verändern. Die kommenden Monate werden daher entscheidend sein, um die medizinische Infrastruktur in der Rhein-Neckar-Metropole zu sichern. Die Stadt und die Klinik arbeiten parallel daran, eine Perspektive zu schaffen, die die Behandlungskontinuität für die Patienten gewährleistet.