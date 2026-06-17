They Will Kill You: Horrorfilm feiert über Nacht Erfolg im Streaming

Der Horrorfilm 'They Will Kill You' erlebt nach seinem Kinostart im März 2026 einen rasanten Übergang zu HBO Max und überzeugt mit einer Mischung aus actionreichen Kämpfen, Blut und unerwarteter Herzlichkeit.

Im März 2026 kam der Horrorfilm ' They Will Kill You ' in die Kino s und nur knapp drei Monate später war er bereits im Streaming bei HBO Max verfügbar.

Dieser rasante Übergang vom Kino zum Streaming-Dienst ist ungewöhnlich und unterstreicht den außergewöhnlichen Erfolg des blutigen Spektakels. Der Film richtet sich mit seinen intensiven und oft grausamen Szenen eindeutig an ein hartgesottenes Publikum. Die Handlung folgt der jungen Arbeitssuchenden Asia Reaves (35), die einen Job als Haushaltshilfe in einem New Yorker Wohngebäude annimmt. Schnell muss sie feststellen, dass in dem Gebäude unheimliche Dinge vor sich gehen: Menschen verschwinden ohne jede Spur.

Als Asia die schreckliche Wahrheit entdeckt, dass ein satanischer Kult hinter den Vorkommnissen steckt, wird sie selbst zur Zielscheibe und muss um ihr Leben kämpfen. Regisseur Andy Muschietti, der 2017 mit 'ES' den bis dahin kommerziell erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten inszenierte, steht hinter diesem Projekt. Gemeinsam mit seiner Schwester Barbara Muschietti gründete er 2024 die Produktionsfirma Noctura, unter deren Dach 'They Will Kill You' als erste Produktion entstand.

Der Film kann derzeit auf eine solide Bewertung von 65 Prozent positiven Kritiken blicken. Die Bloggerin Molly Henery von The Blogging Banshees beschreibt ihn als 'einen Adrenalinrausch aus actiongeladenen Kämpfen, jeder Menge Blut und Gore sowie zahlreichen Momenten, die euch laut auflachen lassen'. Andere Kritiker pflichten bei und loben die energiegeladene, blutige und herrlich überdrehte Inszenierung.

Sie sehen in dieser Horror-Action-Komödie das Potenzial, ein echter Kultklassiker zu werden, und betonen, dass der Film umso besser wirkt, je weniger man vorher weiß. Besonders hervorgehoben wird die überraschend emotionale Tiefe, die den reinen Adrenalinrausch ergänzt. Trotz dieser positiven Resonanz gibt es auch Stimmen, die den Film als trashigen Horror abtun, wie man ihn schon zuhauf gesehen habe.

Doch die meisten Rezensionen deuten darauf hin, dass 'They Will Kill You' durch seine einzigartige Mischung aus intensiven Actionsequenzen, humorvollen Einlagen und überraschend herzlichen Momenten aus der Masse sticht und sich möglicherweise tatsächlich zu einem neuen Kultphänomen entwickeln könnte





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