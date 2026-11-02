THG-Quote 2026: Frist bis November für E-Auto-Inhaber endet

Die Frist für die THG-Quote-Beantragung bei E-Autos läuft am 10. November 2026 ab. Erfahren Sie hier, wie Halter ihre CO2-Einsparung einlösen und Prämien bis zu mehreren hundert Euro erhalten.

Die entscheidende Frist für die Abrechnung der Treibhausgasquote rückt für Eigentümer batterieelektrischer Fahrzeuge immer näher. Bis zum 10. November 2026 müssen Halter die THG-Quote erfolgreich anmelden, um ihre CO2-Einsparungen finanziell auszuzahlen. Dieser Termin markiert das Ende des aktuellen Anmeldungszeitraums für Besitzer von reinen Elektroautos.

Hintergrund der Treibhausgasquoten-Regelung

Viele tausend E-Autofahrer versäumen jährlich die Anmeldung dieser spezifischen Prämie, obwohl sie ihnen als gesetzlicher finanzieller Vorteil zusteht. Die Treibhausgasquote basiert auf dem Prinzip, dass die im Vergleich zu Verbrennern eingesparte CO2-Menge gehandelt werden darf. Eigentümer können diese eingesparte Menge über spezialisierte Anbieter bündeln und weiterverkaufen. Im Gegenzug erhalten sie eine direkte Auszahlung, die umgangssprachlich als THG-Prämie bezeichnet wird. Diese Prämie wird nicht automatisch auf das Konto der Halter überwiesen. Eine aktive Antragstellung ist zwingend erforderlich, da nur akkreditierte Partner die Quote gebündelt beim Umweltbundesamt einreichen dürfen.

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Prämienhöhe und aktuelle Marktentwicklung

Die Höhe der Auszahlung schwankt im Jahresverlauf deutlich und hängt von der aktuellen Marktlage ab. Bei Personenkraftwagen waren im vergangenen Jahr Prämien von mehreren Hundert Euro möglich. Die Werte zogen Mitte des Jahres signifikant an, wobei die Spitzenquote einen Wert von 400 Euro erreichte. Für Halter von leichten Nutzfahrzeugen liegt die Prämie oft etwas höher als bei Pkws. Bei großen Nutzfahrzeugen sind sogar Beträge von mehreren Tausend Euro realistischer Zielwert. Die Bundesregierung hat das THG-Quotensystem bereits Mitte des Jahres bis zum Jahr 2040 verlängert. Die Quote wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter ansteigen.

Antragsprozess und technische Voraussetzungen

Der Prozess zur Antragstellung läuft standardisiert über online zugängliche Rechner oder Dienstleister ab. Interessenten geben zunächst ihre Fahrzeugklasse und die Anzahl der gehaltenen Fahrzeuge ein. Anschließend prüfen sie, ob sie alle weiteren formellen Voraussetzungen erfüllen. Der Rechner liefert daraufhin eine erste Schätzung der voraussichtlichen Prämie. Beim nächsten Schritt gelangen Nutzer zu einem ausgewählten Dienstleister, wo sie sich registrieren und den offiziellen Antrag stellen können. Diese Summe stellt jedoch noch keine verbindliche Zusage dar. Die tatsächliche Auszahlung hängt vom jeweiligen Partnerangebot, den spezifischen Vertragsbedingungen und der abschließenden Prüfung ab.

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Gültige Fahrzeuge und benötigte Dokumente

Nur reine batterieelektrische Fahrzeuge sind für die THG-Quote berechtigt. Plug-in-Hybride fallen ausdrücklich nicht unter diese Regelung und können die Prämie nicht einfordern. Für die erfolgreiche Registrierung wird in der Regel die Zulassungsbescheinigung Teil I benötigt. Diese Dokumente belegen den Status des Fahrzeugs und die damit verbundene CO2-Einsparpotential gegenüber konventionellen Antrieben.

Wichtige Hinweise zur Einreichung

Eine entscheidende Bedingung für die Bewilligung ist, dass Sie Ihre THG-Quote für das Jahr 2026 noch nicht eingereicht haben. Eine doppelte Abrechnung ist ausgeschlossen. Wichtig ist außerdem, dass die Prämie vollständig über externe Dienstleister abgewickelt wird. Das Umweltbundesamt bescheinigt lediglich die anrechenbare Treibhausminderungsquote. Die eigentliche finanzielle Auszahlung erfolgt nicht direkt durch die staatliche Stelle, sondern durch die gewählten Handelspartner. Halter sollten diesen Prozess zeitnah initiieren, um den verbleibenden Zeitrahmen vor dem 10. November 2026 effektiv zu nutzen.