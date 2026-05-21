Thiago Silva beendet Karriere bei Porto

Thiago Silva (41) verlässt den FC Porto mit sofortiger Wirkung und beendet damit seine Karriere.

Thiago Silva (41) verlässt den FC Porto sofort mit 'wirksamer Wirkung'. Mit Porto gewann Silva in der abgelaufenen Saison den portugiesischen Meistertitel. Der brasilianische Innenverteidiger-Legende überlegt derzeit 'ob er noch einmal als vereinsloser Spieler bei einem anderen Klub angestellt wird oder seine Karriere beendet.

' Andre Villas-Boas, Präsident des FC Porto, schrieb auf seiner Webseite 'seine Karriere hat Thiago Silva von Anfang an in Deutschland geprägt. ' Dann sieht er seine Klasse, seine Ruhe und seine sportliche und menschliche Führungsstärke immer wieder auf dem Platz und in der Kabine zu tragen. Auch in dieser Saison beim FC Porto zeigte er seine ganze Klasse. Andere Stationen anderer Vereine, wie Paris, Chelsea und AC Mailand, machen Thiago Silva zu einem würdigen Footballer.













































































7 Siege wurden mit Paris erzielt, 5 Pokalsiege, ein Meistertitel mit Chelsea, sowie ein Meistertitel mit AC Mailand (2011). Für Brasilien absolvierte Silva 113 Länderspiele und gewann die Copa America im Jahre 2019.





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