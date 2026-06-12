Thibaut Courtois spricht über seine Zeit mit José Mourinho bei Chelsea und seine Zukunft bei Real Madrid

Der belgische Torhüter Thibaut Courtois erzählt von seiner gemeinsamen Zeit mit Trainer José Mourinho bei Chelsea und wie er trotz Konflikten das Verhältnis schätzt. Zudem äußert er sich zu seiner möglichen Rückkehr von der Nationalmannschaft und Mourinhos neuer Rolle bei Real Madrid.

Der belgische Torwart Thibaut Courtois (34) hat über seine gemeinsame Vergangenheit mit José Mourinho (63) bei Chelsea gesprochen. Beide lernten sich vor über zehn Jahren kennen, als Mourinho 2014 Trainer der Londoner wurde und Courtois nach seiner Leihe von Atlético Madrid zum FC Chelsea zurückkehrte.

Unter Mourinho absolvierte Courtois 46 Pflichtspiele, von denen sieben verloren gingen. Eine besondere Anekdote erzählt Courtois von einem Spiel gegen Everton im Februar 2015: Nach zwei starken Flanken von der Außenbahn im vorherigen Spiel gegen Aston Villa setzte Mourinho ihn auf die Bank, um ihn zu provozieren. Trotz solcher Meinungsverschiedenheiten betont Courtois, dass ihr Verhältnis immer sehr gut war, da beide direkt kommunizieren.

Mittlerweile arbeiten beide wieder zusammen bei Real Madrid: Mourinho wurde als neuer Trainer bis 2029 verpflichtet, seine erste Trainingseinheit steht am 13. Juli an. Courtois, dessen Vertrag bis 2027 läuft, will sich zukünftig stärker auf den Verein konzentrieren. Nach seiner WM-Teilnahme mit Belgien könnte er aus der Nationalmannschaft zurücktreten, da er mit 34 Jahren auf seinen Körper achten muss.

Die Wahrscheinlichkeit für ein Karriereende im Nationalteam sei größer als ein Weitermachen. Mourinho und Courtois verbindet eine langjährige Beziehung, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist, obwohl es in der Zeit bei Chelsea auch Konflikte gab. Mourinhos direkte Art und Courtois' ähnliche Persönlichkeit schufen eine Basis für klare Kommunikation. Die Entscheidung Mourinhos, nach Madrid zu kommen, und Courtois' Überlegungen zur Nationalmannschaft zeigen, wie sich Profis im fortgeschrittenen Karrierestadium neu orientieren.

Während Mourinho eine neue Herausforderung bei Real sucht, muss Courtois aufgrund seines Alters seine Ressourcen einteilen. Die Rückkehr Mourinhos zu Real Madrid ist ein bedeutender Transfer für den Verein, der sich in einer Umbruchphase befindet. Courtois als Stammtorwart ist ein wichtiger Pfeiler im Team. Die Zusammenarbeit der beiden in Madrid könnte von ihren früheren Erfahrungen profitieren, da sie die Stärken und Schwächen des anderen kennen.

Courtois' möglicher Rückzug aus der Nationalmannschaft markiert das Ende einer Ära für Belgien, während Mourinho versucht, bei Real Madrid an alte Erfolge anzuknüpfen. Beide Entscheidungen sind charakteristisch für den modernen Profifußball, in dem Spieler und Trainer ständig ihre Karrierewege anpassen müssen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thibaut Courtois José Mourinho Chelsea Real Madrid Nationalmannschaft Belgien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dreijahresvertrag unterschrieben: Real Madrid holt Trainer José Mourinho zurückEr kehrt zurück zu den Königlichen: Real Madrid gibt die Rückkehr von José Mourinho bekannt. Der Portugiese erhält einen Vertrag über drei Jahre.

Read more »

Spanische Liga: José Mourinho kehrt zu Real Madrid zurückEr soll Real Madrid wieder zu altem Glanz führen: Trainer José Mourinho kehrt nun auch offiziell zu dem Club zurück, den er vor mehr als einem Jahrzehnt bereits erfolgeich betreut hat.

Read more »

Kurioser Einsatz: Polizei in Soest erwischt Paar kurz hintereinander betrunken am SteuerInnerhalb kurzer Zeit hat die Polizei in Soest am Donnerstagabend zwei alkoholisierte Fahrer desselben Autos erwischt.

Read more »

Marcel Reif über 2 gescheiterte Ehen: „Darauf kann ich nicht stolz sein“Fußballkommentators Marcel Reif gab gegenüber „Die Zeit” Einblicke in sein bewegtes Leben.

Read more »