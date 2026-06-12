Thielemann übernimmt die U23 des FCM

Der Fußballlehrer Thielemann übernimmt ab sofort die U23 des FCM und wird sich um die Vorbereitung der Jungen kümmern. Er kennt bereits Petrik Sander, mit dem er zusammengearbeitet hat, als er Spieler und er Co-Trainer in Cottbus waren.

Der Fußballlehrer Thielemann übernimmt ab sofort die U23 des FCM , die in der Regionalliga spielt. Thielemann ist seit knapp 16 Jahren in Magdeburg wohnhaft und hat bereits Erfahrung als Co-Trainer bei verschiedenen Mannschaften.

Er wäre auch beim Abstieg des FCM gekommen, sagt er, aber die Hoffnung, dass die Profis in der Liga bleiben, um auch wirtschaftlich andere Möglichkeiten zu haben, war selbstverständlich da. Thielemann war zwei Jahre lang Akademieleiter bei RB Leipzig, bevor er zurück zum FCM kam. Er kann sich sehr gut vorstellen, mit jungen Spielern, die am Übergang zu den Profis stehen, zu arbeiten und sie auf den Männerbereich vorzubereiten. Die Vorbereitung mit den Jungs beginnt am 22.

Juni, aber Thielemann ist bereits in Gesprächen, was Kaderplanung und Organisatorisches anbelangt. Personell gab es einen Aderlass, sodass Thielemann den Kader aufbauen muss. Er kennt bereits Petrik Sander, mit dem er zusammengearbeitet hat, als er Spieler und er Co-Trainer in Cottbus waren. Thielemann ist auch mit dem Abstieg von Aue und Jena verbunden, da beide Teams unmittelbare Gegner für die U23 sind.

Thielemann hatte in Jena seine erfolgreichste Zeit als Spieler, daher ist er auch dort interessiert. Er hofft, dass der Pokalsieg von Aue ein positives Grundgefühl für die Zukunft bringen wird





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Thielemann FCM U23 Regionalliga Magdeburg

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