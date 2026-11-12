Thierry Henry bestätigt Olises Entscheidung für Frankreich und England-Absage

Thierry Henry enthüllt, wie Michael Olise sich trotz England-Interesse für Frankreich entschied. Der Bayern-Spieler begründete seine Wahl mit besseren WM-Chancen und familiären Wurzeln.

Thierry Henry hat im Podcast "Kampo" offengelegt, dass England versuchte, Michael Olise während der Europameisterschaft 2024 in Deutschland für die "Three Lions" zu gewinnen. Der französische Fußball-Legende betonte jedoch, dass kein Überzeugungsbedarf bestand, da der 24-jährige Stürmer bereits fest zu Frankreich gehörte. Olise, der im Sommer 2024 noch Teil der französischen U23-Auswahl war, bereitete sich unter Henrys Anleitung auf die Olympischen Spiele in Paris vor. Trotz der fortwährenden Bemühungen der englischen Seite blieb die Entscheidung des Bayern-Profi unerschüttert.

Olise war für vier verschiedene Nationalmannschaften spielberechtigt: Frankreich, England, Algerien und Nigeria. Seine Karriere im Nachwuchsbereich verlief jedoch ausschließlich im Trikot der "Equipe Tricolore". Henry erinnerte sich daran, dass Olise ihn täglich anrief, um von seinen Erlebnissen bei den Olympischen Spielen zu berichten, obwohl die englische Nationalmannschaft auf ihn abzielte. Für Henry war klar, dass die Bindung des Spielers an Frankreich seit seiner Kindheit bestand und eine Abweichung davon nicht in Frage kam.

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Familiäre Wurzeln und langfristige WM-Strategie

Neben der emotionalen Verbundenheit spielte eine taktische Überlegung eine zentrale Rolle bei der Finalentscheidung. Henry verwies auf die Aussagen des Ex-Stürmers Patrick Vieira, der gegenüber der Sportzeitung "L'Équipe" erläuterte, warum Olise sich für die Bleus entschied. Olise habe seinem Mentor erklärt, dass er mit Frankreich eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit sehe, Weltmeister zu werden, als mit dem englischen Team.

Diese strategische Einschätzung bezieht sich auf die Perspektiven der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Beide Nationen, Frankreich und England, scheiterten bei der vorangegangenen Weltmeisterschaft in der gleichen Spielstätte im Halbfinale. Der Titel ging letztendlich an Spanien. Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung oder einen Neugewinn scheint für die französische Auswahl nach dieser Logik höher zu sein als für die englische Konkurrenz.

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Statistische Entwicklung im A-Nationalteam

Sein Debüt in der französischen A-Nationalmannschaft gab der Angreifer im September 2024. Seit diesem Zeitpunkt hat er sich als fester Bestandteil im Kader etabliert. Mittlerweile steht er bereits bei 29 Einsätzen für das französische Team, in denen er elf Tore erzielt hat. Diese productive Statistik untermauert die Richtigkeit seiner Entscheidung, den Weg in die französische Auswahl zu gehen.

Die frühere Beteiligung an den Olympischen Spielen in Paris verlief nicht ohne Hürden. Im Finale scheiterte Olise mit Frankreich an Spanien im Elfmeterschießen mit einem Ergebnis von 3:5 nach Verlängerung. Dennoch bildete diese Phase einen wichtigen Bestandteil seiner Entwicklung, der ihm den Weg in die höchste Ebene der französischen Nationalmannschaft ebnete. Henrys Rolle als Trainer im U23-Bereich war dabei entscheidend für diese Transition.

Ausblick auf künftige internationale Wettbewerbe

Die Klarheit, die Thierry Henry in dieser Angelegenheit geschaffen hat, beendet Spekulationen über einen möglichen Wechsel des Spielers in die englische Auswahl. Die Kombination aus familiären Wurzeln, jugendlicher Prägung und der strategischen Einschätzung der WM-Chancen hat zu einer endgültigen Bindung an Frankreich geführt. Olise bleibt somit ein Schlüsselspieler für die französische Equipe in den kommenden internationalen Turnieren.

Die öffentliche Darstellung dieser Geschichte durch Henry im Podcast dient auch der Transparenz gegenüber den Fans und Medien. Sie bestätigt die Prioritäten des Spielers und die Unterstützung durch seine früheren Trainer. Die weiteren Schritte für Olise konzentrieren sich nun auf die Fortsetzung seiner Erfolgsserie im FC Bayern München und die Vorbereitung auf die nächsten Aufgaben mit der französischen Nationalmannschaft in der Qualifikation und im Turnierbetrieb.