Thierry Henry: Eine Karriere zwischen Triumph und Enttäuschung

Er war einer der besten Stürmer der Welt, feierte Erfolge mit Arsenal und Barcelona, verpasste aber den Champions-League-Titel mit den Gunners. Nach der aktiven Karriere wurde er Trainer und TV-Experte.

Thierry Henry , einer der besten Stürmer seiner Generation, feierte in seiner aktiven Karriere unzählige Erfolge. Mit Arsenal wurde er zweimal englischer Meister, gewann dreimal den FA Cup und zweimal den Community Shield.

In achteinhalb Jahren absolvierte er 377 Spiele für die Gunners, erzielte 228 Tore und bereitete 107 Treffer vor. Doch ein Titel blieb ihm mit den Londonern verwehrt: die Champions League. Das Finale 2006 gegen den FC Barcelona ist noch heute eine der bittersten Niederlagen seiner Laufbahn. Bereits in der 18.

Minute sah Schlussmann Jens Lehmann die Rote Karte, doch Arsenal ging durch Sol Campbell in Führung. Bis zur 76. Minute träumten die Gunners trotz Unterzahl vom Titel, dann drehten Samuel Eto'o und Juliano Belletti das Spiel. Drei Jahre später durfte Henry dann doch den Henkelpott in die Höhe stemmen - allerdings im Trikot von Barcelona.

Seine Karriere beendete er 2014 nach 794 Spielen, 360 Toren und 181 Vorlagen für Red Bull New York. Nach dem Karriereende begann Henry eine Trainerausbildung. Von 2014 bis 2016 arbeitete er als Co-Trainer in der Arsenal-Jugend, danach wechselte er zur belgischen Nationalmannschaft als Assistent von Roberto Martinez. Mit Belgien erreichte er bei der WM 2018 den dritten Platz.

Im Oktober 2018 wurde er Cheftrainer bei AS Monaco, wurde aber nach weniger als vier Monaten entlassen. Anschließend trainierte er bis 2021 das MLS-Franchise Montreal Impact. Zwischen 2021 und 2023 war er erneut Co-Trainer Belgiens, bevor er 2024 die französische U21 und Olympia-Auswahl übernahm. Parallel begann Henry als TV-Experte zu arbeiten.

Zunächst war er für Sky Sports tätig, seit 2021 analysiert er für CBS Sports und Paramount+ die Champions League, oft an der Seite von Jamie Carragher und Micah Richards. Seine Karriere ist geprägt von Höhen und Tiefen, sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie. Henry bleibt eine Legende des Fußballs, dessen Einfluss weit über seine aktive Zeit hinausreicht. Seine Entwicklung vom Weltklasse-Stürmer zum vielseitigen Trainer und TV-Experten zeigt seine Anpassungsfähigkeit und Leidenschaft für den Sport.

Die Erinnerung an seine Glanzleistungen bei Arsenal, seine Erfolge mit Barcelona und seine Arbeit mit jungen Talenten machen ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit im internationalen Fußball. Trotz der Enttäuschung im Champions-League-Finale 2006 hat Henry bewiesen, dass er auf vielen Ebenen erfolgreich sein kann. Seine Analyse der Spiele ist bei Fans und Experten gleichermaßen geschätzt, da er taktisches Verständnis mit Spielerfahrung verbindet. Thierry Henry bleibt ein Vorbild für viele junge Fußballer, die davon träumen, auf höchstem Niveau zu spielen.

Seine Geschichte inspiriert und zeigt, dass auch Rückschläge Teil einer großen Karriere sein können





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Thierry Henry Arsenal Champions League Trainer TV-Experte

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