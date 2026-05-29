Die drei TV-Stars Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards analysieren das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal in Budapest. Gemeinsam mit Moderatorin Kate Scott führen sie durch die Übertragung des Finales.

Die drei TV-Stars Thierry Henry , Jamie Carragher und Micah Richards analysieren das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal in Budapest. Gemeinsam mit Moderatorin Kate Scott führen sie durch die Übertragung des Finales.

Thierry Henry, der als Arsenal-Legende bekannt ist, spricht über den Kampf um die Fußball-Krone Europas. Er hofft natürlich, dass Arsenal den Titel gewinnen kann, aber er wird trotzdem professionell sein. Die Mannschaft hat die Chance, als die Unvergesslichen in die Geschichte einzugehen, weil sie bei Arsenal diesen Titel noch nie gewonnen haben. Jamie Carragher und Micah Richards sprechen über die Leistung von Kai Havertz, der kürzlich ein wichtiges Tor gegen Burnley erzielte.

Sie meinen, dass er eine Gabe hat, wichtige Tore zu machen und dass Trainer Mikel Arteta ihn sehr schätzt. Micah Richards spricht auch über den Trainer Vincent Kompany, der möglicherweise einmal in die Fußstapfen von Pep Guardiola treten könnte. Er findet es großartig, dass Bayern ihn geholt haben, aber er denkt, dass es ein gewisses Risiko war. Er hofft, dass Vincent Kompany einmal zu Manchester City zurückkehren wird





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