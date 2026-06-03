Thierry Henry über Deutschland: "Manchmal kann man mit weniger Erwartungsdruck sogar besser spielen"

Der französische Weltmeister von 1998, Thierry Henry, spricht über das deutsche Team und die Chancen auf den WM-Titel.

Das WM-Fieber steigt in Deutschland und die Stimmung nach dem 4:0-Sieg gegen Finnland könnte besser nicht sein. Die deutsche Nationalmannschaft ist mittlerweile in den USA angekommen und stellt sich dort dem Mitgastgeber.

Der französische Weltmeister von 1998, Thierry Henry, spricht in einem Interview mit Sports Illustrated Deutschland über das deutsche Team und macht uns jedoch keine großen Hoffnungen.

"Deutschland hat sich qualifiziert, und das ist das Wichtigste", erklärt Henry. "Manchmal kann man mit weniger Erwartungsdruck sogar besser spielen. Ich wünsche Julian Nagelsmann und seiner Mannschaft jedenfalls alles Gute - außer, sie spielt gegen Frankreich", fügt Henry an. Henry ist logischerweise ein bisschen parteiisch, da er Frankreich als Favoriten sieht.

"Ich sehe Frankreich an erster Stelle - einerseits, weil ich Franzose bin, aber auch, weil wir die letzten beiden Finals erreicht haben. Wir haben ein starkes Team", erklärt Henry.

Darüber hinaus sind Spanien, Argentinien, Portugal und England laut Henry aussichtsreiche Kandidaten. Überraschungen wie Norwegen oder Senegal sind jedoch auch möglich. Bei Deutschland warte ich darauf, dass sie zu ihrer Bestform zurückfinden", fügt Henry hinzu. Am 14.

Juni startet dann auch Deutschland in das Turnier. Zum Auftakt in der Gruppe E geht es gegen Außenseiter Curaçao. Ob sich das Team dann schon in Bestform präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Was jetzt schon klar ist: Bei Henrys Franzosen wird nach dem Turnier eine Ära enden.

Nationaltrainer Didier Deschamps wird nach 14 Jahren und dem WM-Titel 2018 seinen Posten räumen. Sein Nachfolger steht bereits fest: Frankreich-Ikone Zinédine Zidane wird den Posten übernehmen. Für Henry ist Zidane die perfekte Wahl: "Zizou ist in Frankreich wie ein Gott, die Menschen verehren ihn. Er hat mit Real Madrid dreimal in Folge die Champions League gewonnen, deshalb ist es die logische und richtige Entscheidung", erklärt Henry.

Frankreich wird also nach dem Turnier eine neue Ära einläuten, und Zidane wird der Mann, der dies umsetzen wird





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