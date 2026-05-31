Third consecutive failure in Bundesliga promotion could have region league reform impact

The article discusses the likelihood of Lok Leipzig failing to reach the 3. Liga due to a third straight failure in the promotion process. The potential impact on the planned Regionalliga reform could be significant.

Zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre könnte Lok Leipzig in die Aufstiegsspiele zur 3. Liga scheitern. Es wäre ein Horror für die Sachsen - aber womöglich ein Beschleuniger für die angekündigte Regionalliga-Reform?

Beschreibung: Nach einer Niederlage im Hinspiel der Drittliga-Aufstiegsspiele gegen die Würzburger Kickers (0:1) gaben sich die leidgeprüften Sachsen kämpferisch. Toni Wachsmuth, Sportvorstand der Lok Leipzig, sagte: "Ich denke schon, dass auch ein Ein-Tor-Rückstand machbar ist für uns. Wir haben jetzt schon andere Aufgaben gelöst.





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