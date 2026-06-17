'This Is Us': Erfolgreiche US-Dramaserie jetzt in der ZDF-Mediathek

Die erfolgreiche US-Dramaserie 'This Is Us' ist nun in der ZDF-Mediathek verfügbar. Alle sechs Staffeln mit insgesamt 106 Folgen können kostenlos gestreamt werden. Die Serie erzählt die Geschichte der Pearson-Familie über Jahrzehnte hinweg und zeigt Glücksmomente sowie Schicksalsschläge.

Die erfolgreiche US-Dramaserie ' This Is Us ' ist nun in der ZDF-Mediathek verfügbar. Alle sechs Staffeln mit insgesamt 106 Folgen können kostenlos gestreamt werden. Die Serie erzählt die Geschichte der Pearson-Familie über Jahrzehnte hinweg und zeigt Glücksmomente sowie Schicksalsschläge .

'This Is Us' lief von 2016 bis 2022 auf NBC und wurde zu einem Quotenhit. Die Hauptdarstellerin Chrissy Metz (45) erklärt den Erfolg der Serie mit den Themen, die viele Menschen berühren, wie das Elterndasein und das Verhältnis zwischen Geschwistern. Die Serie zeigt, wie Entscheidungen Generationen prägen und wie eng Liebe, Verlust und Erinnerung miteinander verbunden sind.

Die vielen Folgen und Schauspieler wurden zu Publikumslieblingen und gewannen zahlreiche Preise, darunter vier Emmy-Awards und ein Golden Globe für Sterling K. Brown (50) als Bester Darsteller in einer Drama-Serie. Mandy Moore spielt Rebecca Pearson, die Mutter der drei Hauptfiguren, und die Serie begleitet sie von ihrer Jugend bis ins hohe Alter. Fans lieben die Serie, weil sie sich selbst darin wiederfinden. Die Serie behandelt Themen wie Geschwisterrivalitäten, Eheprobleme, Trauer, Adoption und die Angst vor dem Älterwerden.

Serienschöpfer Dan Fogelman betont, dass das Herzstück der Serie das Familienleben ist





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