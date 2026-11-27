Der ehemalige Rugbyprofi Thom Evans hat die Trennung von Sängerin Nicole Scherzinger öffentlich bekanntgegeben. Die Entscheidung sei von Scherzinger ausgegangen, mit der er seit 2019 liiert war und sich 2023 auf Hawaii verlobt hatte.

2019 lernten sie sich bei einer Castingshow kennen, 2023 folgte der Antrag auf Hawaii. Jetzt hat Thom Evans das Ende seiner Beziehung zu Nicole Scherzinger öffentlich gemacht.

Der frühere Rugbyprofi spricht von einer schweren Zeit und verrät, von wem die Trennung ausging. Nicole Scherzinger und Thom Evans sind kein Paar mehr. Das hat der ehemalige Rugbyprofi am Freitag in seiner Instagram-Story bekanntgegeben.

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"Schweren Herzens teile ich mit, dass Nicole und ich nicht mehr zusammen sind", schrieb Evans. Nach sieben Jahren, in denen er an eine gemeinsame Zukunft geglaubt habe, sei dies "eine unglaublich schwierige Zeit". Die Entscheidung ging demnach von der Sängerin aus. Das Ende sei nicht das, was er sich je erhofft habe, er respektiere aber Nicoles Entschluss und wünsche ihr "von Herzen alles Glück" für das nächste Kapitel ihres Lebens.