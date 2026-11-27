Thom Evans gibt die Trennung von Nicole Scherzinger bekannt. Das Paar war sieben Jahre zusammen, darunter drei Jahre Verlobung. Hintergründe zur Beziehung.

Die langjährige Partnerschaft zwischen der US-amerikanischen Sängerin Nicole Scherzinger und ihrem Partner Thom Evans ist beendet. Nach einer gemeinsamen Lebenszeit von sieben Jahren, zu denen drei Jahre Verlobung zählten, gehen die beiden Prominenten getrennte Wege. Die Trennung betrifft die 48-jährige Ex-Mitglied der Pussycat Dolls und den 41-jährigen früheren Rugby-Profi, deren Beziehung lange als einer der stabilsten Pärchen in der Musikszene galt.

Thom Evans kündigt Trennung auf Instagram an

Die offizielle Bestätigung des关系endes erfolgte nicht durch Nicole Scherzinger, sondern durch ihren Ex-Partner. Thom Evans nutzte die Plattform Instagram, um seinen Follower direkt mitzuteilen, dass er und Nicole nicht mehr zusammen sind. In seinem Statement betonte er, dass die vergangenen sieben Jahre von Liebe, tiefer Verbundenheit und dem starken Glauben an eine gemeinsame Zukunft geprägt waren.

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Evans schrieb, er teile die Nachricht mit schwerem Herzen. Er erklärte ausdrücklich, dass dieses Ergebnis nicht das sei, wofür er sich je gehofft habe. Gleichzeitig versicherte er, die Entscheidung von Scherzinger zu respektieren und ihr für ihre persönliche Zukunft nur das Beste zu wünschen. Beide Seiten haben bisher keine detaillierten Angaben zu den spezifischen Gründen für das Ende der Beziehung gemacht.

Rückblick auf die Entstehung der Beziehung

Die Geschichte des Paares begann im Jahr 2019 im Umfeld der US-amerikanischen Castingshow The X Factor. Zu diesem Zeitpunkt saß Nicole Scherzinger in der Jury der Sendung, während sich Thom Evans als Mitglied der Musikgruppe Try Star präsentierte. Aus diesem ersten beruflichen Kennenlernen entwickelte sich im Laufe der Monate eine private Beziehung.

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Anfang 2020 entschieden sich beide Prominenten, ihre Verbindung öffentlich zu machen. Dieser Schritt markierte den Beginn einer sichtbaren Phase in ihrem Leben, die bald von gemeinsamen Projekten und Auftritten begleitet wurde. Die Öffentlichkeit verfolgte das Paar dabei mit großem Interesse, da die Verbindung zwischen einer internationalen Pop-Ikone und einem Sportler als ungewöhnlich und frisch wahrgenommen wurde.

Heiratspläne und der Wunsch nach einer Familie

Im Sommer 2023 feierte das Paar einen weiteren Meilenstein, als Thom Evans Nicole Scherzinger einen Heiratsantrag machte, dem sie sofort zustimmte. Anschließend sprachen beide offen über ihre konkreten Pläne für die Hochzeit. Ein zentraler Bestandteil der Feierlichkeiten sollte in Hawaii stattfinden, der Heimat von Nicole Scherzinger, während ein weiterer Teil der Zeremonie und die folgenden Feiern in Europa geplant waren.

Neben den Hochzeitsvorbereitungen thematisierte Scherzinger auch ihre persönlichen Wünsche zur Familiengründung. Noch 2024 erklärte die Sängerin ihren ausdrücklichen Wunsch, Mutter zu werden. Sie gab jedoch zu, dass ihre intensiven beruflichen Verpflichtungen die Familienplanung in der Vergangenheit immer wieder nach hinten verschoben haben. Dies machte das unerwartete Ende der Beziehung umso überraschender für Beobachter, die das Paar lange als besonders stabil einschätzten.