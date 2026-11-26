Sophia Thomalla verliert bei Wer wird Millionär? 500.000 Euro. Alexander Zverev hilft aus New York. Günther Jauch lüftet Studio-Geheimnis nach US Open.

Während der Aufzeichnung des Prominenten-Specials von "Wer wird Millionär?" Mitte September ereignete sich eine besondere Situation, die erst bei der Ausstrahlung am 19. November sichtbar wurde. Sophia Thomalla stand alleine im Studio, da ihr Partner Alexander Zverev aufgrund seines Triumphes bei den US Open in New York verhindert war. Der Tennis-Star schaltete sich per Video-Link zu, wodurch Moderator Günther Jauch ein lang gehütetes Geheimnis seiner Show preisgab.

Studio-Aufzeichnung statt Live-Übertragung

Der Moderator enthüllte erstmals offiziell, dass die beliebte Quizsendung nicht live ausgestrahlt wird. Jauch gab zu, dass er das Format seit 27 Jahren moderiert, ohne diese Information bisher offen gelegt zu haben. Die Aufzeichnung für die Sendung mit Sophia Thomalla fand bereits im September statt, nur rund 18 Stunden nach dem großen Finaleinzug von Alexander Zverev bei den American Open.

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Diese zeitliche Enge verhinderte einen physischen Auftritt des Tennis-Stars im deutschen Studio. Die Produktionsweise erklärt auch, warum Thomalla zunächst ohne direkte Unterstützung durch ihren berühmten Freund starten musste. Die Planung der Show-Regie hatte jedoch einen Notfallplan für genau diesen Fall bereithalten, falls der Sportler an einem internationalen Großereignis teilnimmt.

Strategische Tipps und Quiz-Hürden

Während der Videokonferenz erkundigte sich Zverev zunächst nach dem aktuellen Stand seiner Freundin im Wettbewerb. Thomalla nutzte die Gelegenheit, um ihren Partner direkt um Rat bei einer spezifischen Frage zu bitten, die sie zuvor verwirrt hatte. Die Aufgabe betraf die Länge eines handelsüblichen Zollstocks und war für 1.000 Euro zu lösen.

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Obwohl Zverev die physikalische Dimension korrekt einschätzte, lag er mit seiner spontanen Vermutung von zwei Metern genau richtig. Dieses Detail half der Moderatorin, den nächsten Schritt im Spiel sicher zu meistern. Anschließend testete Jauch das Wissen von Thomalla zu sportlichen Themen, wo sie ebenfalls erfolgreich agierte.

Die Frage nach der Anzahl der Nationen, die mindestens einmal Fußball-Weltmeister wurden, wurde korrekt mit acht Antworten beantwortet. Diese Länder sind Deutschland, Brasilien, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England. Das korrekte Wissen in diesem Bereich half ihr, sich bis zur kritischen 125.000-Euro-Marke vorzuspielen.

Dramatischer Verlust am 500.000-Euro-Tipp

Beim Versuch, das Hauptgewinnsolo zu knacken, entschied sich Sophia Thomalla für das sogenannte Risikospiel. Sie setzte ihren gesamten bisherigen Gewinn auf die 500.000-Euro-Frage, was in der Geschichte der Show als extremer Schritt gilt. Die falsche Antwort führte dazu, dass sie vom hohen Stand abrupt auf nur noch 500 Euro zurückfiel.

Die RTL-Statistik belegt, dass Thomalla erst die dritte Kandidatin in einem Prominenten-Special ist, der dieses Schicksal widerfuhr. Zuvor erlitten bereits die Unternehmerin Judith Williams im Jahr 2019 und der Rapper Bushido 2024 denselben Absturz. Zudem stellte die Folge einen historischen Negativrekord auf, da zwei Kandidaten in derselben Sendung auf 500 Euro fielen.

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Neben Thomalla traf es auch den "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi. Er warf ebenfalls einen falschen Tipp und musste mit dem Minimalgewinn davonkommen. Damit endete der Abend für beide Teilnehmer mit dem kleinstmöglichen Betrag, der im Rahmen der Spendenaktion noch ausgezahlt wird.

Emotionale Einbindung und Zukunftspannen

Günther Jauch verknüpfte die Sendung intensiv mit den aktuellen sportlichen Leistungen von Alexander Zverev. Er berichtete, wie er den Triumph des Tennisstars zusammen mit Sophia Thomalla am Berliner Flughafen gefeiert habe. Der Moderator gestand, dass er selbst vor Aufregung fast nicht geschlafen habe, was die emotionale Bindung zur Sportwelt unterstreicht.

Auch Alexander Zverev sprach über seine aktuellen Pläne und sportlichen Ambitionen nach dem großen Sieg. Er erwähnte öffentlich, dass ihm Titelgewinne auf Augenhöhe mit Boris Becker gefallen würden. Der 29-jährige Athlet betonte dabei, dass sein Fokus nun auf weiteren großen Turnieren liegt, wobei er die Prioritäten klar definierte.

Am Ende der Show wurde der verbleibende Gewinn in Höhe von 500 Euro dem RTL-Spendenmarathon zugunsten eines guten Zwecks überlassen. Für Sophia Thomalla war dies nicht ihre erste Teilnahme; 2019 gewann sie damals immerhin 125.000 Euro, was die unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Auftritte besonders deutlich macht.