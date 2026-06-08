Thomalla unterstützt Zverevs Grand‑Slam‑Triumph - von Zugabenteuer bis Hundegeschenk

Amelie Thomalla erlebt bei Alexander Zverevs erstem Grand‑Slam‑Titel in Paris ein turbulentes Abenteuer: vom verpassten Zugticket bis zum tierischen Geschenk, während die Feier im Club bescheiden aber herzlich ausfiel.

Alexander Zverev holte am Dienstag in Paris seinen ersten Grand‑Slam‑Titel und löste damit ein Feuerwerk aus Emotionen aus, das nicht nur auf dem Platz, sondern auch hinter den Kulissen für Aufsehen sorgte.

Die deutsche Moderatorin und langjährige Freundin von Zverev, Amelie Thomalla, war zunächst wegen ihrer beruflichen Verpflichtungen in Köln verhindert, wollte aber unbedingt bei dem historischen Triumph ihres Freundes sein. Nachdem sie nach dem vierten Satz in das Finale eingriff, das er nach einem schnellen 4:0‑Stand für sich entschied, verließ sie Köln in letzter Minute, um mit dem letzten Zug nach Paris zu fahren.

Die Online‑Buchung funktionierte nicht, und sie stand ohne Ticket am Bahnsteig, bis eine aufmerksame Zugbegleiterin sie erkannte und ihr ein freies Ticket anbot. Erleichtert setzte sie ihre Reise fort, wobei ihr kleiner Dackel Buba, erst 15 Wochen alt, in ihrer Reisetasche versteckt war. Buba, der zweite Hund in der Familie nach dem alten Mishka, sorgte für heitere Momente im Zug und wurde später in Paris sofort zum Star, als er zusammen mit Mishka den berühmten Coupe des Mousquetaires beschnüffelte.

Zverevs Familie, die bereits drei Hunde - Lövik, Junior und Mishka - nach Frankreich mitgebracht hatte, freute sich über den neuen Vierbeiner, der von Thomalla als Geschenk für den Hundenarren überreicht wurde. Der offizielle Festakt nach dem Finale war bewusst schlicht gehalten. Anstatt einer exklusiven Party wurde die Feier in einem normalen Club in Paris abgehalten, wo regulärer Publikumsverkehr herrschte.

Neben Thomalla waren Comedian Oliver Pocher und Ex‑NBA‑Spieler Daniel Theis zu Gast, doch die Stimmung blieb eher entspannt und nicht übertrieben wild. Thomalla berichtete, dass ihr Freund Sascha, der ebenfalls Teil der Begleitung war, fast zweieinhalb Stunden mit Buba beschäftigt war, weil der kleine Hund noch Mishka kennenlernen musste. Dadurch kam die Gruppe zu spät zum Abendessen, was jedoch kein Ärgernis war, da das eigentliche Highlight - Zverevs triumphaler Auftritt - bereits vollends gefeiert worden war.

In der darauffolgenden Woche steht bereits das nächste Turnier in Halle/Westfalen auf dem Kalender, während Zverev am Montag nach Monte Carlo zurückkehrt und am Mittwoch in seiner Heimatstadt Hamburg eine Ehrung erwartet. Thomalla äußerte sich emotional zu ihrem Freunds Erfolg: Sie verspürte eine enorme Erleichterung, weil die immense Erwartungshürde, die lange auf Zverev lastete, endlich gefallen war.

Sie betonte, dass sie sich nicht für den Gegner interessiere, sondern für die Fähigkeit ihres Freundes, den Druck zu meistern und nun frei weiterzuwachsen. Für sie sei das Geheimnis seines Erfolgs vor allem harte Arbeit und die Disziplin, nach jedem Match noch zwei weitere Stunden auf dem Trainingsplatz zu verbringen - ein Engagement, das nicht jeder zeige.

Sie würdigte zudem die Unterstützung seiner Eltern und die Rolle seiner Familie, darunter seine Großmutter Natalia, sein Bruder Mischa sowie sein Manager Sergey Bubka Junior. Um sich noch stärker mit ihm zu verbinden, lerne Thomalla nun Russisch, da zu Hause ausschließlich Russisch gesprochen werde. Die nächste Lektion sei bereits für Dienstag um 8 Uhr geplant. Dieses persönliche Engagement spiegelt die enge Bindung und den gemeinsamen Weg wider, den das Paar nun trotz des neu gewonnenen Ruhms weiter geht





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