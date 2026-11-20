Sophia Thomalla verliert bei Wer wird Millionär 124.500 Euro. Ihr Freund Heinevetter rät falsch zur Frage über Sigmund Jähn und John F. Kennedy.

Sophia Thomalla litt unter einem folgenschweren Fehler im Studio von Wer wird Millionär. Die Moderatorin und Schauspielerin, die an Günter Jauch s Sendung teilnahm, befand sich beim RTL-Spendenmarathon auf dem Weg zu einem hohen Gewinn. Vor dem kritischen Moment hatte sie bereits 125.000 Euro für den guten Zweck erspielt. Der Telefonjoker, den sie anwählte, war ihr Freund Henning Heinevetter.

Falscher Joker-Rat kostet den hohen Gewinn

Bei der Frage nach dem Ereignis an einem Tag, an dem auch ein neuer Papst gewählt wurde, bot Heinevetter die falsche Lösung an. Er nannte die Ermordung John F. Kennedys als Antwort. Thomalla, die ihn zuvor bat, ihr nicht die aktuelle Summe zu nennen, vertraute dem Rat. Heinevetter hatte jedoch nicht erkannt, dass die korrekte Antwort der erste Deutsche im All war. Sigmund Jähn startete am selben Tag wie Papst Johannes Paul I. gewählt wurde. Thomalla zockte und bestätigte die falsche Antwort B. Das Ergebnis war ein Rückfall auf nur 500 Euro.

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Der Kontext des historischen Tages mit Jähn

Die Frage bezog sich auf ein spezifisches historisches Datum mit zwei bedeutenden Ereignissen. Sigmund Jähn wurde 1978 als erster Deutscher ins All geschickt. An genau diesem Tag wurde Johannes Paul I. zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt. Die falsche Zuordnung zum Attentat auf John F. Kennedy führte zum Verlust von 124.500 Euro. Thomalla äußerte vorab, Heinevetter sei allwissend. Der Handball-Torwart und Ex-Freund ihrer Mutter Simone Thomalla hatte die Situation jedoch nicht korrekt eingeordnet.

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Emotionale Reaktionen im RTL-Studio

Die Szene im Studio war von hoher Spannung und schneller Entscheidungsfindung geprägt. Heinevetter überlegte kurz und schloss Sigmund Jähn zunächst aus. Thomalla drängelte ihn mit der Aufforderung, die Antwort innerhalb von acht Sekunden zu nennen. Nach seiner falschen Empfehlung fragte sie zur Sicherheit noch einmal nach. Heinevetter bestätigte seine Aussage mehrmals. Thomalla reagierte mit Aufregung und hüpfte im Studio herum. Sie fragte sich, wie sie jetzt verfahren sollte, bevor sie die falsche Antwort annahm.

Folgen für den Spendenmarathon und die Teilnehmer

Der Fehler kostete Thomalla den sicher geglaubten Gewinn für den Spendenmarathon. Statt 125.000 Euro verblieb ein Betrag von 500 Euro. Dies stellt einen signifikanten Verlust für das wohltätige Ziel dar. Die Sendung zeigt erneut, wie schnell sich die Situation bei Wer wird Millionär ändern kann. Teilnehmer wie Sophia Thomalla hängen von der Kompetenz ihrer Joker ab. Die falsche Antwort führte zu einer schnellen Ernüchterung. Der Vorfall bleibt einprägsam für Fans der Quizshow. Die genauen Zahlen und Namen bleiben unverändert im Gedächtnis der Zuschauer. Der Fall veranschaulicht die Risiken bei der Nutzung externer Hilfe.