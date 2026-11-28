Thomas Anders schimpft über private Silvesterböllerei
Meist steht Thomas Anders an Silvester auf einer Bühne. Ist er ausnahmsweise zu Hause, fehlt ihm um Mitternacht erst einmal etwas – und doch schätzt er den Perspektivwechsel.
- Meist steht Thomas Anders an Silvester auf einer Bühne. Ist er ausnahmsweise zu Hause, fehlt ihm um Mitternacht erst einmal etwas – und doch schätzt er den Perspektivwechsel.
Für ein professionelles Feuerwerk kann sich Thomas Anders durchaus begeistern - mit privater Silvesterböllerei kann der Sänger dagegen wenig anfangen.
„Also ich finde Böllern ja scheiße“, sagte der Koblenzer in seinem Podcast „Modern Talking - Einfach Anders“. Jahr für Jahr gebe es Verletzte.
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