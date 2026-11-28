Thomas Anders kann sich für ein professionelles Feuerwerk begeistern, private Silvesterböllerei lehnt er jedoch entschieden ab. Im Podcast findet der Sänger deutliche Worte – und erklärt, was ihn besonders aufregt.

Thomas Anders kann sich für ein professionelles Feuerwerk begeistern, private Silvesterböllerei lehnt er jedoch entschieden ab. Im Podcast findet der Sänger deutliche Worte – und erklärt, was ihn besonders aufregt.

Für ein professionelles Feuerwerk kann sich Thomas Anders durchaus begeistern - mit privater Silvesterböllerei kann der Sänger dagegen wenig anfangen.

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„Also ich finde Böllern ja scheiße“, sagte der Koblenzer in seinem Podcast „Modern Talking - Einfach Anders“. Jahr für Jahr gebe es Verletzte.