Thomas Anders wettert gegen private Silvesterknallerei
Jahr für Jahr Verletzte: Thomas Anders hält von privater Knallerei gar nichts. Offizielle Feuerwerke findet er wunderbar, Hobby-Bastler dagegen bezeichnet er in seinem Podcast als 'krank im Kopf'. Auch über sein eigenes Silvester verrät er Überraschendes.
Jahr für Jahr Verletzte: Thomas Anders hält von privater Knallerei gar nichts. Offizielle Feuerwerke findet er wunderbar, Hobby-Bastler dagegen bezeichnet er in seinem Podcast als "krank im Kopf".
Auch über sein eigenes Silvester verrät er Überraschendes. Für ein professionelles Feuerwerk kann sich Thomas Anders durchaus begeistern - mit privater Silvesterböllerei kann der Sänger dagegen wenig anfangen.
"Also ich finde Böllern ja scheiße", sagte der Koblenzer in seinem Podcast "Modern Talking - Einfach Anders". Jahr für Jahr gebe es Verletzte.
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