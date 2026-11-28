Jahr für Jahr Verletzte: Thomas Anders hält von privater Knallerei gar nichts. Offizielle Feuerwerke findet er wunderbar, Hobby-Bastler dagegen bezeichnet er in seinem Podcast als 'krank im Kopf'. Auch über sein eigenes Silvester verrät er Überraschendes.

Jahr für Jahr Verletzte: Thomas Anders hält von privater Knallerei gar nichts. Offizielle Feuerwerke findet er wunderbar, Hobby-Bastler dagegen bezeichnet er in seinem Podcast als "krank im Kopf".

Auch über sein eigenes Silvester verrät er Überraschendes. Für ein professionelles Feuerwerk kann sich Thomas Anders durchaus begeistern - mit privater Silvesterböllerei kann der Sänger dagegen wenig anfangen.

Advertisement

Advertisement

"Also ich finde Böllern ja scheiße", sagte der Koblenzer in seinem Podcast "Modern Talking - Einfach Anders". Jahr für Jahr gebe es Verletzte.