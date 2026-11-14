IOC-Präsident Thomas Bach stellt sich gegen Forderungen nach einem Russland-Boykott bei der Eishockey-WM und betont die politische Neutralität des Sports.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, hat sich in einer klaren Positionierung gegen politische Interventionen bei internationalen Sportwettbewerben ausgesprochen. Bach erklärte dem Sender Sport1 im Hinblick auf die bevorstehende Eishockey-Weltmeisterschaft im kommenden Mai in Deutschland, dass es nicht an Staaten oder Regierungen liegen dürfe, zu bestimmen, wer wann und wo an Sportveranstaltungen teilnehmen kann. Diese Aussage fällt vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen und der Vorwürfe einer engen Verbindung Baches zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Verteidigung der sportlichen Autonomie

Bach begründete seine strikte Haltung mit dem Prinzip der Autonomie und der Neutralität des Sports. Als Chef des IOC ist es seine Überzeugung, dass ausschließlich die sportlichen Qualifikationen der Athleten und Mannschaften zählen sollten und nicht deren politische Einstellungen. Der 72-jährige Fecht-Olympiasieger von 1976 verwies darauf, dass diese Grundsätze gewahrt werden müssen, um die Integrität des Wettbewerbs zu schützen. Er betonte, dass eine politische Steuerung der Teilnahmeberechtigung den Grundwerten des olympischen Sports widerspricht.

Also read DDR-Zeitzeugen Cornelia Frank, Thomas Glass und Thomas Gaumert

Spannungen um Cas-Urteil und Boykottdrohungen

Um die mögliche Teilnahme des russischen Teams an der Weltmeisterschaft ist eine heftige öffentliche Debatte entbrannt. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte in einem früheren Urteil russische Eishockey-Teams wieder für den Spielbetrieb zugelassen. Dieses Urteil führte dazu, dass mehrere Länder, angeführt vom Weltmeister Finnland, Boykottdrohungen gegen Spiele gegen Russland aussprachen. Die Situation hat die Organisation unter massiven Druck gesetzt und die politischen Gegensätze im Sport verschärft.

Forderungen des deutschen Gastgebers

Der Deutsche Eishockey-Bund tritt als Gastgeber der anstehenden WM auf eine schnelle und eindeutige Lösung durch den Weltverband IIHF drängt. Die deutsche Seite fordert die Abwesenheit Russlands als teilnehmende Nation, um die Sicherheit und politische Akzeptanz des Turniers zu gewährleisten. Diese Forderung steht im direkten Kontrast zur Linie des IOC und der sportlichen Regeln, da ein Ausschluss Russlands ohne sportlichen Grund als Verstoß gegen die Neutralitätsprinzipien gewertet werden könnte. Die Spannung zwischen politischen Erwägungen des Gastgebers und den Regeln des Sports spitzt sich zu.

Advertisement

Kritik am potenziellen Ausschluss der Ukraine

Bach kritisierte explizit die Idee, dass die Ukraine als sportlicher Aufsteiger bei der A-WM für Russland weichen könnte. Er erklärte, dass eine solche Maßnahme mehr als problematisch wäre, da die sportliche Qualifikation im Vordergrund stehen muss. Ihm erscheint es höchst bedenklich, jemandem im Nachhinein die sportliche Qualifikation zu entziehen, nur um politische Ziele zu erreichen. Ein solcher Schritt würde nach seiner Ansicht die Grundlage des fairen Wettbewerbs aushöhlen und precedenzcharakter haben.

Hintergründe des Konflikts und historische Bezüge

Russland hatte die Ukraine im Februar 2022 angegriffen, was zu einer massiven internationale Isolation des Landes führte. Ein historisches Detail im Kontext der sportlichen Auseinandersetzungen ist das Finale der Olympischen Winterspiele in Peking, in dem das russische Eishockey-Team gegen Finnland mit 1:2 verlor. Dieser Verlust ist bis heute ein empfindlicher Punkt in den Beziehungen zwischen den beiden Nationen und trägt zur aktuellen Polarisierung bei. Die Frage, wie mit der Teilnahme Russlands umgegangen wird, bleibt eine der zentralen Herausforderungen für die Sportwelt.