Thomas Benko: Neue Haftstrafe und Betrugsvorwurf gegen Signa-Gründer

Thomas Benko erhält zusätzliche Strafe wegen Betrugs an Hans Peter Haselsteiner. Der Signa-Gründer drohen weitere Ermittlungen wegen Gläubigerschädigung.

Thomas Benko, der Gründer der Immobilien- und Handelsgruppe Signa, wurde am Landesgericht Innsbruck wegen Betrugs in Millionenhöhe verurteilt. Die Nachrichtenagentur APA sowie die Zeitung "Der Standard" berichteten, dass dem 49-Jährigen eine zusätzliche Haftstrafe auferlegt wurde. Diese Strafe kommt zusätzlich zu den zweieinhalb Jahren Gefängnis aus einem vorangegangenen Prozess. Die Verurteilung betrifft den Vorwurf, die Privatstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund fünf Millionen Euro betrogen zu haben.

Betrugsvorwurf und Garantieerklärungen

Laut der Anklage soll Thomas Benko dem Investor Hans Peter Haselsteiner eine "wahrheitswidrige Garantie" gegeben haben, um die Millionensumme zu begleichen. Die beiden Unternehmer waren über Jahre hinweg geschäftlich eng miteinander verbunden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) führt aus, dass Benko Anfang November 2023 dringend finanzielle Mittel für die Sporthandels-Tochter SportScheck benötigte. Nur die Garantieerklärung von Benko habe die Privatstiftung Haselsteiner veranlasst, das große Geldbetrag zur Verfügung zu stellen.

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Staatanwaltschaft wirkt Täuschung vor

Die Oberstaatsanwältin argumentierte, dass die Garantieerklärung rein zur Täuschung gedient habe. Thomas Benko habe niemals ernsthaft die Absicht gehabt, das Geld an Haselsteiner zurückzuzahlen. Diese Einschätzung der Staatsanwaltschaft bildet die Grundlage für die neue Verurteilung. Die Verbindung zwischen dem Signa-Gründer und dem Industriellen war lange Zeit eine zentrale Säule im wirtschaftlichen Umfeld beider Parteien, was die Schwere des Betrugsvorwurfs unterstreicht.

Untersuchungshaft und Fußfessel

Während des Prozesses war Thomas Benko das erste Mal nicht aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal erschienen. Seit Mitte Oktober darf er seine Untersuchungshaft unter Auflagen absitzen. Der 49-Jährige trägt zu diesem Zweck eine elektronische Fußfessel und verbüßt seine Haftstrafe in einer Privatwohnung. Dies stellt eine Lockerung gegenüber der reinen Inhaftierung dar, ändert jedoch nichts an der Schwere der gegen ihn laufenden Verfahren.

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Weitere Anklagen wegen Gläubigerschädigung

Neben der Verurteilung wegen Betrugs steht Thomas Benko erneut wegen des Verdachts der Gläubigerschädigung unter Anklage. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm vor, ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen zu haben. Der Strafrahmen für diese Anklagepunkte liegt zwischen einem und zehn Jahren Haft. Diese neue Anklage verschärft die rechtliche Lage für den Unternehmer erheblich.

Ausblick auf weitere Ermittlungen

Thomas Benko befindet sich seit Januar 2025 in Untersuchungshaft. Angesichts der neuen Verurteilung und der weiteren Anklagepunkte drohen ihm noch weitere rechtliche Schritte. Die Kombination aus der bereits feststehenden Strafe und den laufenden Ermittlungen zur Gläubigerschädigung zeigt, dass die juristischen Probleme für den Signa-Gründer noch lange nicht beendet sind. Die weitere Entwicklung im Rechtsprozess wird sorgfältig von den Behörden beobachtet.