Der 62-jährige Fußball-Weltmeister Thomas Berthold tritt als AfD-Kandidat an. Seine umstrittene Vergangenheit und völkische Sympathien führen zu breiter Kritik und innerparteilicher Ablehnung.

Der 62-jährige deutsche Fußball-Top-Verteidiger Thomas Berthold hat seine Kandidatur für das Amt des Bundespräsident en bei der Alternative für Deutschland bekanntgegeben. Der Weltmeister von 1990 strebt das höchste Staatsamt an, obwohl Experten und selbst parteinahe Beobachter wenig bis keine Chancen auf einen Wahlerfolg sehen. Berthold gilt als Wunschfigur der rechtspopulistischen Partei, um das Profil der Kandidatur zu schärfen, doch die Nominierung stößt auf erheblichen Widerstand.

Werdegang und sportliche Karriere von Thomas Berthold

Thomas Berthold war eine zentrale Figur im deutschen Nationalteam, das 1990 die Weltmeisterschaft gewann. Unter Bundestrainer Franz Beckenbauer war er fester Bestandteil der Stammelf und stand in jedem Spiel der Turnierphase von Anfang an auf dem Platz. Seine Leistungen machten ihn zu einer unverzichtbaren Säule des deutschen Erfolgs. Auf Vereinsebene durchlief der Abwehrspieler Stationen bei Eintracht Frankfurt, Hellas Verona, der AS Rom, dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart. Von 1982 bis 1987 festigte er seine Reputation in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.

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Neben seiner sportlichen Exzellenz war Berthold schon früh für eine kompromisslose und oft als arrogant empfundene Art bekannt. Diese Eigenschaft führte Ende 1994 zu einer öffentlichen Konfrontation mit dem damaligen Bundestrainer Berti Vogts. Berthold kritisierte seinen Trainer öffentlich als zu verbissen, woraufhin Vogts mit den Worten reagierte, dass Berthold dann gerne zu Hause bleiben könne. Der Abwehrspieler trat infolgedessen aus der Nationalelf zurück und betonte später selbstbewusst: "Ich bin so, wie ich bin, fertig aus!"

Umfeld und Kontroversen vor der Nominierung

Die Wahl der AfD auf Thomas Berthold ist keine Überraschung, da der Sportler in den letzten Jahren zunehmend kontroverse Positionen bezogen hat. Bereits 1999 bezeichnete er das Buch "Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert" von Jan Udo Holey, besser bekannt als Jan van Helsing, als sein Lieblingsfachbuch. Dieses Werk verbreitet antisemitische Verschwörungstheorien über eine jüdische Weltverschwörung und wurde 1996 von den Behörden bundesweit wegen des Verdachts der Volksverhetzung beschlagnahmt.

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Auch während der Pandemie machte Berthold durch ungebräuchliche Gesundheitstipps auf sich aufmerksam. Er sprach sich 2023 öffentlich für eine Eigenurin-Therapie aus und empfahl das Trinken von eigenem Urin bei Infektionen als altes Hausmittel. Sein tiefes Misstrauen gegenüber der politischen Lage in Deutschland war der Grund für seinen Umzug in die Schweiz im Sommer 2020. Darüber hinaus hat er sich auf Demos von "Querdenkern" zeigen lassen, die teilweise von der Polizei aufgelöst wurden.

Aussichtslose Kandidatur und politische Reaktionen

Trotz seiner medialen Präsenz und der Unterstützung durch rechtsextreme Strömungen gilt die Kandidatur von Thomas Berthold als chancenlos. Die AfD rekrutiert ihn aus der "Mitte der Gesellschaft", doch diese These wird durch seine Vergangenheit untergraben. Innerhalb der AfD-Fraktion ist die Nominierung umstritten, wie Berichte von "The Pioneer" nahelegen. Vor allem seine früheren Aussagen zur Eigenurin-Therapie haben in der Partei für Spott und Unverständnis gesorgt.

Der offizielle Wahlkampf wird maßgeblich von der CSU dominiert. Ilse Aigner (61) tritt als Kandidatin der Unionsparteien an und hat ihre Mehrheit im Bundesrat als sicher eingeschätzt. Die Positionierung von Thomas Berthold als AfD-Kandidat dient der AfD eher der medialen Aufmerksamkeit als einer realistischen Machtergreifung. Seine jüngsten Behauptungen, der 2019 gestorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein lebe noch in Israel, und seine Theorie, der Ukraine-Krieg würde aus Geldinteressen herausgezögert, rücken ihn weiter an den Rand des politischen_mainstream_.