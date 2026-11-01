Thomas Gottschalk ignoriert Kaulitz-Show 'Wetten dass..?' am 5. Dezember

Thomas Gottschalk schaut die Neuauflage von 'Wetten dass..?' mit Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember nicht an. Das Paar genießt nach der Krebskrise das Leben mit Freunden und dem neuen Zuhause.

Der deutsche Fernseh-Legende Thomas Gottschalk wird die kommende Neuauflage der ZDF -Show Wetten dass..? nicht im Fernsehen verfolgen. Die Sendung mit den Kaulitz-Zwillinge n Bill und Tom wird am 5. Dezember ausgestrahlt. Gottschalk hat sich mit seiner Frau entschieden, andere Pläne zu verfolgen.

Kompletter Fernsehstau bei Gottschalks Paar

Die legendäre Show mit den Kaulitz-Zwillingen bleibt bei Thomas Gottschalk einfach aus. Er und seine Ehefrau Karina haben sich vorgenommen, die Ausstrahlung nicht zu Hause zu verfolgen. Stattdessen sind sie an diesem Abend mit Freunden unterwegs. Die Ehefrau des bekannten Entertainers hat dieser Tatsache gegenüber der Münchner Abendzeitung gegenüber ihre Pläne für den Abend präzisiert. Das Paar plant also eine gemeinsame Abwechslung außerhalb des eigenen Zuhauses. Dies steht im klaren Kontrast zu den millionschweren Einschaltquoten, die die ursprüngliche Show einst erzielte.

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Lebensfreude nach schwerer Krebserkrankung

Die Entscheidung für einen Abends außerhalb zeigt, dass Gottschalk nach seiner schweren Krebserkrankung das Leben in vollen Zügen genießt. Der 76-Jährige gilt inzwischen offiziell als krebsfrei. Dies ist eine wesentliche und sehr positive Entwicklung für den ehemaligen Star der Samstagabend-Unterhaltung. Das Leben hat sich durch diese Erfahrung für das unentrennbar mit Thomas Gottschalk verbundene Paar grundlegend verändert. Sie blicken voller Zuversicht in die Zukunft und lassen sich von der Vergangenheit nicht mehr einholte.

Wetters von Wetten dass..? liegt beim Publikum

Thomas Gottschalk äußert sich sehr knapp zur Zukunft der von ihm geprägten Sendereihe. Er bewertet die Chancen der aktuellen Nachfolge nicht persönlich oder voreingenommen. Seiner Ansicht nach liegt das Schicksal der modernen Neuauflage allein in den Händen des Publikums. Das ZDF will mit Bill und Tom Kaulitz an den großen Erfolg der Jahre anknüpfen. Der 37-jährige Zwilling und sein Bruder begeistern Woche für Woche mit ihrem Podcast. Zudem feiern sie mit ihrer eigenen Netflix-Serie große Erfolge.

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Terminkalender der Kaulitz-Zwillinge ist extrem voll

Bill und Tom Kaulitz haben aktuell einen extrem vollen Terminkalender. Sie stehen mit ihrer Band Tokio Hotel regelmäßig auf der Bühne. Zudem übernehmen sie in gut einem Monat auch noch die Neuauflage der ZDF-Kultshow Wetten dass..?. Dies stellt eine enorme zusätzliche Belastung und einen großen Schritt für das Popduo dar. Für Gottschalk und seine Frau Karina ist die Bewertung solcher Quoten oder TV-Comebacks jedoch völlig irrelevant geworden. Sie hat betont, dass sie großes Glück gehabt haben.

Neues Zuhause in Gräfelfing endlich fertig

Neben der gesundheitlichen Genesung gibt es weitere gute Neuigkeiten aus dem Hause Gottschalk. Die langjährigen Umbau- und Renovierungsarbeiten am gemeinsamen Zuhause in Gräfelfing bei München sind inzwischen abgeschlossen. Die Ehefrau freut sich über den fertigen Zustand der Immobilie. Mittlerweile ist alles auch komplett fertig eingerichtet. Noch am Dienstag werden ein paar Eiben ausgetauscht, dann ist alles picobello. Für Thomas Gottschalk zählt jetzt vor allem eines: das Leben mit seiner Karina zu genießen.

Gottschalks Vermächtnis und aktuelle Prioritäten

Während Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember mit Wetten dass..? in die großen Fußstapfen des Vorgängers treten wollen, hat der Showmaster längst andere Prioritäten gesetzt. Gottschalk moderierte zwischen 1987 und 2023 insgesamt 154 Ausgaben dieser Iconic-Show. Zu Spitzenzeiten schalteten damals fast 21 Millionen Zuschauer ein. Die aktuelle generationelle Übergabe steht nun im Fokus der Medien, doch für die alteingesessene Legende ist dies kein Grund mehr zur intensiven Beobachtung. Niemand muss sich im Moment Sorgen machen bei diesem Paar. Sie leben jeden Tag in der Intensität, als wäre es der Letzte. Dies ist die deutliche Botschaft aus ihrem derzeitigen Lebensabschnitt.