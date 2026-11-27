Weltmeister Thomas Häßler (60) öffnet Samstag seine Kneipe 'Ickes Rumpelkiste' in Charlottenburg. Der Termin coincide mit dem Duell Hertha BSC gegen KSC.

Weltmeister Thomas Häßler feiert am Samstag die offizielle Eröffnung seiner Hertha-Kneipe im Berliner Bezirk Charlottenburg. Der 60-Jährige wählt einen strategisch idealen Zeitpunkt für den Ladenöffnungs-Jubiläum. Direkt am Treser der Lokalität in der Zillestraße 22 verfolgen die Gäste das Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und dem Karlsruher SC (KSC). Das Stadion ist dabei vollständig ausverkauft.

Fanfreundschaft der beiden Vereine

Eine 50-jährige enge Fanfreundschaft verbindet die Anhängerschaften von Hertha BSC und dem KSC. Diese Tradition wird an diesem Tag im neuen Lokal zelebriert. Häßler selbst ist gebürtiger Berliner und kickte früher vier Jahre lang beim KSC. Er bezeichnet das duell als perfekte Bühne für seine Einstandsfeier. Ein besseres Match könne man sich für den Start nicht wünschen.

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Häßler fordert die Öffentlichkeit auf, ihm Vereine in ganz Europa zu zeigen, die seit 50 Jahren so dicht beieinander bleiben. Er bezeichnet die Verbundenheit als sensationell. Für ihn sind beide Klubs Top- und Traditionsvereine, die fest in der Bundesliga verankert gehören. Am Ende des Tages werden alle Anhänger sich unabhängig vom sportlichen Ergebnis umarmen. Die Feier findet dann am besten mit einem kühlen Bier in Häßlers Lokal statt.

Sportliche Lage der Vereine

Bei Hertha BSC entwickelt sich die Saison zu einem blauen Wunder. Nach einem Startrekord mit elf Siegen und einem Unentschieden staunt die Liga. Häßler lobt den Umgang mit Talenten, die für ihren Klub durchs Feuer gehen würden. Erstaunt ist er über die Leistungen des Teams, das den anderen Vereinen vorführt, wie es richtig läuft. Viele Stars haben den Verein verlassen, doch die eigenen Talente stehen im Fokus.

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Nach dem Abstieg im Jahr 2023 ist der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga für Hertha BSC zur höchsten Priorität geworden. Häßler wünscht dem KSC ebenfalls schnelle Genesung auf dem richtigen Weg. Der Karlsruher SC rangiert aktuell auf Platz 15 und kämpft hart gegen den Abstieg. Trotz der sportlichen Differenzen bleibt die emotionale Verbindung zwischen den Lagern intakt.

Jürgen Klopp und das DFB-Team

Deutschland befindet sich auf einem Neuanfang nach dem WM-Debakel im vergangenen Sommer. Als Ex-Nationalspieler mit 100 Länderspielen äußert sich Häßler positiv zum neuen DFB-Team unter Trainer Jürgen Klopp. Er schaut sich nun wieder jedes Länderspiel an, was zuvor ausbleib. Die Spieler geben an, dass sie für Klopp durchs Feuer gehen würden. Dies zeige die Größe der Person Jürgen Klopp.

Das 5:0 gegen Holland habe Häßler beeindruckt. Der Wille sei zurück, dass jeder für den anderen da ist. Klopp hole aus allen Profis zehn bis zwanzig Prozent mehr heraus. Häßler hätte als junger Spieler sehr gerne unter Klopp trainiert. Glücklicherweise hatte er mit Franz Beckenbauer einen herausragenden Trainer. Franz war als Spieler und Trainer eine Lichtgestalt und ein echter Menschenfänger.

Körperliche Probleme und Zukunftspläne

Thomas Häßler steht aktuell vor gesundheitlichen Herausforderungen. Sein Körper streikt seit einem Jahr aufgrund von Arthrose in beiden Knien im Stadium 4. Auch der Rücken macht nicht mehr mit, was auf die Nachwehen des Profifußballs zurückzuführen ist. Von heute auf morgen bildete sich ein dicker Ballon am Knie. Davor trieb Häßler fast täglich Sport.

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Sobald die Phase etwas ruhiger wird, plant Häßler den Einstieg in eine Reha-Maßnahme. Nach Abschluss der Rehabilitation bleibt er Traineranfragen gegenüber offen. Häßler betont, dass er noch Bock auf neue Aufgaben habe. Die Motivation bleibt trotz körperlicher Schmerzen hoch. Er ist überzeugt, dass die Spieler unter Klopp genauso motiviert sind wie er und seine Kollegen damals unter Franz Beckenbauer.