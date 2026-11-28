Fußball-Weltmeister Thomas Häßler hat die Berliner Kneipe Rumpelkiste gekauft. Er eröffnet sie am Samstag und will das Traditionsgasthaus bewahren.

Thomas Häßler, der 60-jährige Fußball - Weltmeister, hat eine bedeutende Neuerung für die Berlin er Kneipenszene angekündigt. Der ehemalige Profi hat die Berlin er Stammkneipe Rumpelkiste gekauft und feierte am Samstagvormittag die feierliche Neueröffnung. Die Atmosphäre im Lokal ist geprägt von unbeschwertem Glück, Gelächter und dem gemeinsamen Trinken von Bier. Fans und Gäste treffen sich, um über Fußball zu sprechen und in Erinnerungen zu schwelgen, während die Großleinwand im Hintergrund die Spiele zeigt.

Neueröffnung der Berliner Stammkneipe

Die Wiedereröffnung der Rumpelkiste markiert einen festen Termin im Kalender der Berliner Fußballfans. Thomas Häßler steht im Mittelpunkt des Geschehens, um das Lokal in neuen Händen zu führen. Viele Besucher nutzen den Anlass, um sich vor der großen Leinwand einen festen Stammplatz zu sichern. Die Stimmung im Inneren des Lokals ist herzlich und unaufgereg, was genau dem entspricht, was Häßler für sein neues Projekt geplant hat.

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Stammgäste und vergangene Begegnungen

Bereits am Freitag waren erste Gäste vor Ort, um die Kneipe zu besichtigen und das Spiel der Kneipenmannschaft THC Franziskaner zu sehen. Dazu gehören Karlsruher Besucher wie Arvid H., 40 Jahre alt, Maxi G., 34 Jahre alt, und Anas, 37 Jahre alt. Diese drei sind von Karlsruhe angereist, um den Weltmeister zu treffen und das sportliche Wochenende zu genießen. Für sie ist das Treffen mit dem ehemaligen KSC-Star ein besonderer Höhepunkt des Wochenendes.

Historische Begegnungen und persönliche Anekdoten

Thomas Häßler bringt viel Geschichte mit in die Kneipe. Er war bei der Begrüßung der Weltmeister-Elf 1990 am Frankfurter Römer anwesend und hat damals sogar heimlich Fotos gemacht, als er hinter eine Absperrung gelangte. Er möchte diese historischen Bilder dem Publikum heute noch zeigen. Zudem ist seine Verbindung zu Berlin weitreichend, da er bereits beim BFC Meteor 06 gespielt hat. Der damalige Trainer Heinz Boock hatte ihn entdeckt, obwohl das Spielen auf jenem Platz eigentlich verboten war.

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Hintergrund der Übernahme und Motivation

Die Idee, die Kneipe zu kaufen, entstand, als der vorherige Wirt im April verstarb. Thomas Häßler beschloss spontan, das Lokal zu retten, anstatt es schließen zu lassen. Er war seit 2016 regelmäßig Gast in der Rumpelkiste, nachdem ihn ein Freund mitgebracht hatte. Häßler lehnt eine Verwandelung in eine teure Promi-Bar strikt ab. Er betont, dass die Kneipe einfach eine Kneipe bleiben soll und er den Fans etwas zurückgeben möchte, die ihn jahrelang unterstützt haben.

Pläne für das Fußball-Wochenende

Neben der Neueröffnung steht das Spiel gegen Hertha im Olympiastadion auf dem Programm. Die Gäste planen, das Spiel im Stadion zu sehen und anschließend in die Rumpelkiste zurückzukehren, um mit einem Glas Champagner auf den Erfolg oder das Erlebnis anzustoßen. Die Kombination aus sportlichem Event und dem gemütlichen Beisammensein im Lokal stellt für viele Besucher den perfekten Abschluss eines Fußball-Wochenendes dar.