Fußball-Legende Thomas Häßler übernimmt die historische Kneipe Rumpelkiste in Charlottenburg. Die Eröffnung findet am Samstag um 11 Uhr statt, nachdem der Vorbesitzer verstorben war.

Fußball-Weltmeister Thomas Häßler hat die historische Kneipe Rumpelkiste an der Zillestraße 22 im Berliner Bezirk Charlottenburg übernommen. Die Eckkneipe wird künftig unter dem Namen Ickes Rumpelkiste betrieben und soll das kulturelle Erbe des Ortes bewahren, nachdem der ursprüngliche Besitzer im April verstorben war. Häßler, der seit 2016 Stammgast in dem Lokal war, sah es als seine Pflicht an, den traditionsreichen Ort vor einem möglichen Verkauf an Diskussionsketten oder andere gewerbliche Nutzer zu schützen.

Übernahme der Rumpelkiste in Berlin

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am kommenden Samstag um 11 Uhr im Bezirk Charlottenburg statt. Häßler begründet seine Entscheidung damit, dass ihm das Lokal mit seinem Wirt Matze und dem besonderen Publikum sehr ans Herz gewachsen sei. Er wollte verhindern, dass in Berlin, wo aktuell viele alte Kneipen schließen, ein weiterer wichtiger Teil der städtischen Identität verloren geht. Für ihn war es eine Herzensangelegenheit, diesen wunderbaren Ort nach der zwischenzeitlichen Schließung weiterleben zu lassen und das Ambiente zu bewahren.

Also read „Ich bin happy“: Thomas Gottschalk freut sich über Familienglück

Gemeinsame Stärke mit Michael Maskow

Bei der Umsetzung der Übernahme und der Vorbereitung der Eröffnung erhielt Thomas Häßler entscheidende Unterstützung durch seinen Freund Michael Maskow. Maskow, dessen Ehepaar die Hertha-Kneipe Nostalgie im Bezirk Reinickendorf an der Aroser Allee 85 führt, bringt umfangreiche Expertise im Kneipenmanagement mit. Er war früher Schatzmeister bei den Reinickendorfer Füchsen und organisiert dort regelmäßig Turniere im Billard, Darts und Skat. Maskow erklärte, dass er Häßler etwas zurückgeben wolle, nachdem dieser dem deutschen Fußball mit dem WM-Titel 1990 und dem EM-Titel 1996 so viel Freude bereitet habe. Er plant zudem noch einige nicht näher verratene Überraschungen für die Eröffnung.

Advertisement

Advertisement

Modernisierung und technische Ausstattung

Seit Anfang Oktober befindet sich die Kneipe im Besitz von Thomas Häßler, nachdem die zuständigen Behörden die Gaststättenerlaubnis erteilt hatten. Zuvor mussten alle gewerblichen Anträge gestellt und der neue Mietvertrag rechtssicher aufgesetzt werden. Das Interieur des Tresens und des Ladens wurde komplett renoviert und auf Vordermann gebracht. Für die moderne Infrastruktur wurden frische Verträge für Internet, DAZN und Sky abgeschlossen, um den hohen Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden. Die Wände schmücken ein Hertha-Wappen, ein gerahmtes Bild mit dem neuen Schriftzug Ickes Rumpelkiste, das Abschiedstrikot von Häßler sowie ein Trikot von Rudi Völler und die Aufstellung des WM-Finales von 1990.

Fußball und Fanfreundschaft KSC und Hertha

Zur Eröffnung am Samstag steht das Spiel des Tabellenführers Hertha BSC auf der Großleinwand, wobei Häßler besondere Freude über den Gegner Karlsruher SC empfindet. Dies ist Teil eines perfekten Drehbuchs, da Hertha und der KSC seit genau 50 Jahren eine enge Fanfreundschaft pflegen. Häßler erwähnt, dass sich bereits eine Fan- und Freundes-Truppe aus Karlsruhe für einen Vorab-Besuch angemeldet hat. Er möchte, dass Fans aus beiden Lagern gemeinsam vor der Leinwand feiern oder ihre Kneipe als Treffpunkt vor dem Stadionbesuch im Olympiastadion nutzen. Ziel ist es, die Kneipe ab sofort als Ort der Freude und Zusammenkunft für alle Menschen zu etablieren, die den Berliner Fußball und die lokale Gastfreundschaft schätzen.