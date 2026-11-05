Thomas Hamann kritisiert Nominierung von Michael Brown

Thomas Hamann äußert Zweifel an der Nominierung von Michael Brown für die Nationalmannschaft, da er beim FC Bayern nur dritter Linksverteidiger ist.

In der aktuellen Ausgabe der Sendung "Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk" hat Thomas Hamann deutliche Kritik an der Kaderentscheidung für die anstehenden Nations-League-Spiele geübt. Der TV-Experte äußerte seine Unsicherheit bezüglich der Berufung von Michael Brown, der am 13. November gegen Serbien und am 16. November gegen Holland auflaufen wird. Diese Einschätzung steht im Widerspruch zur offiziellen Nominierung des DFB.

Hamanns Kritik an Browns Stammplatz beim FC Bayern

Thomas Hamann begründete seine Bedenken primär mit der aktuellen Spielsituation bei Brown' Verein, dem FC Bayern München. Er wies darauf hin, dass der Abwehrspieler in der momentanen Hierarchie des Rekordmeisters nur die dritte Wahl auf der linken Abwehrseite ist. Dies stellt aus Sicht des Ex-Nationalspielers ein fundamentales Problem für die Vorbereitung auf die Internationalen dar.

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Die Konkurrenz auf der Linksbank ist bei den Bayern extrem hoch. Im letzten Champions-League-Spiel gegen Arsenal, das am vergangenen Wochenende mit einer 1:2-Niederlage endete, standen Josip Stanisic und Alphonso Davies vor Michael Brown in der Rangliste. Beide Spieler sind mit 26 beziehungsweise 25 Jahren in der Startaufstellung fest verankert, was die Situation für Brown weiter verschärft.

Thomas Hamann betonte, dass er zumindest selbst überlegt hätte, den Spieler nicht in den Kader zu berufen, wenn er nicht regelmäßig Spielpraxis in seiner Hauptposition erhält. Er erklärte, dass es in München üblich sei, dass viele Spieler auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden könnten, da der Ballbesitz dort oft bei 80 Prozent liege. Dennoch fehle es Brown auf seiner eigentlichen Position, der linken Abwehrseite, am Vertrauen der Trainer.

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Deutliche Absage an den Einwechselspieler und neue Talente

Neben der kontrovers diskutierten Nominierung von Michael Brown stellte der Bundestrainer den zweiten Kader der Saison vor. Insgesamt wurden 24 Spieler für die anstehenden Aufgaben berufen. Dieser Kader enthält eine Mischung aus erfahrenen Rückkehrern, vielversprechenden Youngstern und völlig neuen Gesichtern für die Nationalelf.

Zu den prominentesten Rückkehrern im Kader zählt Niclas Füllkrug. Der 33-jährige Stürmer, der bereits als Bayern-Juwel Lennart Karl in den Fokus rückt, findet wieder seinen Weg in die Auswahl. Lennart Karl ist 18 Jahre alt und gehört zu den aufstrebenden Talenten im deutschen Fußball, die nun die Chance auf ihren ersten Auftritt bekommen.

Der DFB setzt zudem bewusst auf drei vollständige Debütanten in der aktuellen Runde. Diese Neuzugänge repräsentieren verschiedene Klubs und Positionen. Wael Mohya vom Borussia Gladbach, Brajan Gruda von RB Leipzig und Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart erhalten so die Möglichkeit, sich auf der höchsten Ebene zu beweisen.

Blick in die Zukunft und Spannung um den Stammspieler

Die Entscheidung des Trainers, Michael Brown zu nominiert, wird nun genau beobachtet. Thomas Hamann signalisierte, dass er gespannt ist, wie sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird. Es bleibt abzuwarten, ob der Spieler die fehlende Spielpraxis bei Bayern kompensieren kann oder ob er durch andere Alternativen ersetzt wird.

Für die Nationalmannschaft sind die Spiele gegen Serbien und Holland von entscheidender Bedeutung. Jeder Spieler im Kader muss unter Druck stehen, um seine Position zu festigen. Die Dynamik im Team wird sich in den nächsten Tagen zeigen, insbesondere wenn die Ergebnisse der Bundesliga- und Champions-League-Runde bekannt werden.

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Die Medienlandschaft reagiert auf die Nominierungen unterschiedlich. Während einige Experten die Erfahrung und Qualität der ausgewählten Spieler loben, wiegen andere die mangelnde Spielpraxis bei den Vereinen schwer. Dies ist ein typisches Dilemma in der modernen Nationalmannschaftspolitik, bei der Form und Potential gegeneinander abgewogen werden müssen.

Letztlich steht fest, dass Thomas Hamanns Kritik ein wichtiges Signal sendet. Sie erinnert daran, dass Spielpraxis auf Vereinsebene die Basis für nationale Erfolge bildet. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Strategie des DFB mit diesem Mix aus erfahrenen Spielern und Debütanten aufgehen wird oder ob es zu Änderungen kommen muss.