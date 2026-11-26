DFB-Weltmeister Thomas Hässler übernahm die geschlossene Kneipe Rumpelkiste in Berlin. Die Eröffnung findet am Samstag zur Partie Hertha BSC gegen Karlsruher SC statt.

Thomas Hässler, der 1990 mit der DFB-Nationalmannschaft den Titel bei der Weltmeisterschaft in Italien errang, hat eine Kneipe in seiner Geburtsstadt übernommen. Der ehemalige Offensivakteur will das Lokal in Berlin-Charlottenburg unter dem neuen Namen Ickes Rumpelkiste weiterführen. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am kommenden Samstag um 11.00 Uhr statt.

Geschäftsnachfolger sichert Kneipe vor Schließung

Die Rumpelkiste war mehrere Monate geschlossen, nachdem der vorherige Inhaber verstorben war. Thomas Hässler hatte das Lokal seit 2016 regelmäßig besucht und sich mit dem Wirt Matze sowie dem Publikum angefreundet. Er entschied sich für den Kauf, um eine Dönerbude oder einen Bücherladen als Nachfolger zu verhindern.

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Häßler betonte, dass Lokale dieser Art die Identität Berlins ausmachen. Die Wiedereröffnung sei ihm eine Herzensangelegenheit gewesen. Er wird bei diesem Vorhaben von einem Freund unterstützt, der ihm bei der Führung des Geschäfts zur Seite steht.

Fußballbegegnung mit Hertha BSC und KSC

Am Tag der Eröffnung empfängt Hertha BSC den Karlsruher SC. Die beiden Vereine verbindet eine enge Fanfreundschaft. Thomas Hässler spielte lange erfolgreich für Karlsruhe, bevor er zu Hertha wechselte. Das Spiel wird direkt in der Kneipe auf einer Leinwand übertragen.

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Der frühere Offensivspieler äußerte sich hocherfreut über diese Kulisse. Er sehe ein perfektes Drehbuch, da sein Ex-Club KSC bei der Eröffnung seiner neuen Kneipe in Charlottenburg gastiert. Berlin spielt in der Region eine große Rolle.

Begeisterung für aktuellen Berliner Fußball

Thomas Hässler lobt den aktuellen Spielstil von Hertha BSC. Als geborener Berliner habe sein Herz bei dem begeisternden Fußball gelacht. Die Kombination aus Weltmeister-Status und lokaler Leidenschaft treibt ihn bei der Neuausrichtung des Lokals an.

Die Gäste können bei einem Bier von einem echten Weltmeister genießen. Der Name Ickes Rumpelkiste ist bereits feststehend. Die Struktur des Ortes bleibt erhalten, während die Führung komplett auf Thomas Hässler übergeht.

Sozialer Faktor und lokaler Bezug

Das Lokal dient weiterhin als sozialer Treffpunkt für die Nachbarschaft. Die Atmosphäre soll dem ehemaligen Zustand entsprechen. Thomas Hässler will den Platz nicht nur als Geschäft, sondern als Beitrag zur Stadtentwicklung sehen. Er betont die Bedeutung von persönlichen Kontakten im Alltag.

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Die Eröffnungsfeier wird im Kreis der Gäste und Bekannten begangen. Thomas Hässler hat die Verantwortung für das Wohl der Gäste übernommen. Die Verbindung zwischen der Welt der Profisportler und dem lokalen Vereinsleben wird hier sichtbar gemacht.