Fußball-Europameister Thomas Helmer und seine Frau Yasmina Filali planen die gemeinsame Teilnahme an der Dschungelcamp-Staffel 2027. RTL bestätigt nichts.

Der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler Thomas Helmer und die Schauspielerin Yasmina Filali planen eine gemeinsame Teilnahme an der kommenden Staffel der RTL -Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Die 61-jährige Ehemann-Frau-Paarung wäre ein absolutes Novum in der Geschichte des Senders, da noch nie zuvor ein Ehepaar gemeinsam in der wöchentlichen Dschungelshow angetreten ist. Die Informationen stammen von Berichten, die auf Insider-Wissen der Boulevardzeitung BILD basieren, die die Identität der beiden Kandidaten als feststehend darstellt.

Neue Kandidaten für die Show 2027

Thomas Helmer und Yasmina Filali würden sich einer breiten Palette weiterer bekannter Gesichter anschließen, über deren mögliche Beteiligung bereits intensiv spekuliert wird. Zur genannten Liste möglicher Teilnehmer zählen unter anderem der Schlager-Star Michelle, der Reality-TV-Star Serkan Yavuz, die Schauspielerin Isabell Horn, der Reality-Star Nico Legat sowie die "Tatort"-Darstellerin Mimi Fiedler. Diese Nennung umfasst potenzielle Mitbewerber, die in den medialen Diskussionen rund um die Besetzung der nächsten Ausgabe der Sendung regelmäßig auftauchen.

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Offizielle Stellungnahmen fehlen bisher

Trotz der detaillierten Meldungen über die beteiligten Persönlichkeiten sind die gehandelten Prominenten offiziell noch nicht für die Teilnahme bestätigt worden. Der Sender RTL hat bisher keine Kommentare zu den laufenden Spekulationen rund um die genaue Zusammensetzung der Kandidatenliste abgegeben. Ebenso reagierte das Ehepaar Helmer und Filali nicht auf eine entsprechende Anfrage der Berichterstatter, wodurch die Authentizität der Nachrichtenlage weiterhin auf informellen Quellen beruht und keine direkte Bestätigung durch die Akteure vorliegt.

Historischer Hintergrund der Beziehung

Die Verbindung zwischen dem ehemaligen Nationalspieler und der Schauspielerin reicht weit zurück und begann bereits Anfang der 2000er-Jahre, als sich die beiden kennenlernten und ineinander verliebten. Nach einer vierjährigen Beziehungsphase gaben sie sich im Juli 2005 das Jawort und gründeten eine Familie. Das Paar bekam zwei Kinder: Die Tochter Sam wurde 2007 geboren, gefolgt von dem Sohn Sunny im Jahr 2010. Diese familiäre Historie bildet den Hintergrund für ihre aktuelle öffentliche Präsenz.

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Trennung und überraschendes Comeback

Im August 2022 machten Thomas Helmer und Yasmina Filali ihre Trennung öffentlich, schlossen eine formelle Scheidung jedoch explizit aus. Knapp vier Jahre nach der Bekanntgabe der Trennung gab es im Juni 2026 eine unerwartete Wendung, als das Paar verkündete, wieder ein Paar zu sein. Dieses Liebes-Comeback markierten sie öffentlich mit einem gemeinsamen Video, das sie auf dem YouTube-Kanal der Schauspielerin veröffentlichten und somit ihre erneute Partnerschaft für die Allgemeinheit bestätigten.

Ausblick auf die umfangreiche Sendung

Für Anfang 2027 plant der Sender die bislang umfangreichste Ausgabe der erfolgreichen Formatsendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Die geplante Teilnahme des Europameister-Paares von 1996 würde diese Inszenierung zusätzlich mit einer hohen medialen Aufmerksamkeit verbinden. Sollte die Beteiligung von Thomas Helmer und Yasmina Filali bestätigt werden, würde dies auf eine strategische Ausweitung der Prominenzvielfalt in der neu geplanten Staffel hindeuten.